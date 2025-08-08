РУС
Отчет НАБУ и САП о деятельности в первом полугодии 2025 года. ВИДЕО

Антикоррупционные органы - НАБУ и САП - проводят презентацию, на которой отчитаются о результатах работы в первом полугодии 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В мероприятии принимают участие директор НАБУ Семен Кривонос и глава САП Александр Клименко.

Читайте: Мы проинформировали Зеленского об обысках в Нацгвардии по делу о закупке дронов, - глава САП Клименко

Де вироки суду і посадки корупціонерів?
ЗВІЗДУНИ зелених!!!!!!!!
показать весь комментарий
08.08.2025 11:22 Ответить
Деяки справи у них висять роками, а злочинці виїхали закордон і ніхто їх не екстрадує
показать весь комментарий
08.08.2025 11:25 Ответить
Корупціонерів на нари! Весна вже давно пройшла, а Зеля соплі жує, дружбанів-злодіїв покриває...
показать весь комментарий
08.08.2025 11:35 Ответить
Вирок Україні, це зеленський з помічниками ригоАНАЛІВ, в органах влади України!! Портнов з міндічем, шурмою, шуфричем, бакановим, кулінічем, чернишовим, та сотнями їм подібних, це засвідчили, перед потікавшими генПрокурорами!!
показать весь комментарий
08.08.2025 11:44 Ответить
Як НАБУ і САП зашевелились, просто ніби хтось пошептав. Ось, що робить указ животворящій.
показать весь комментарий
08.08.2025 12:17 Ответить
 
 