Отчет НАБУ и САП о деятельности в первом полугодии 2025 года. ВИДЕО
Антикоррупционные органы - НАБУ и САП - проводят презентацию, на которой отчитаются о результатах работы в первом полугодии 2025 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В мероприятии принимают участие директор НАБУ Семен Кривонос и глава САП Александр Клименко.
ЗВІЗДУНИ зелених!!!!!!!!