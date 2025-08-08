Звіт НАБУ та САП про діяльність у першому півріччі 2025 року. ВIДЕО
Антикорупційні органи - НАБУ та САП - проводять презентацію, на якій відзвітують про результати роботи у першому півріччі 2025 року.
У заході беруть участь директор НАБУ Семен Кривонос та очільник САП Олександр Клименко.
