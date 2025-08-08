УКР
Новини Результати діяльності НАБУ і САП
Звіт НАБУ та САП про діяльність у першому півріччі 2025 року. ВIДЕО

Антикорупційні органи - НАБУ та САП - проводять презентацію, на якій відзвітують про результати роботи у першому півріччі 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У заході беруть участь директор НАБУ Семен Кривонос та очільник САП Олександр Клименко.

Читайте: Ми проінформували Зеленського про обшуки в Нацгвардії у справі щодо закупівлі дронів, - очільник САП Клименко

НАБУ (5411) САП (2458) Кривонос Семен (70) Клименко Олександр САП (48)


Де вироки суду і посадки корупціонерів?
ЗВІЗДУНИ зелених!!!!!!!!
показати весь коментар
08.08.2025 11:22 Відповісти
Деяки справи у них висять роками, а злочинці виїхали закордон і ніхто їх не екстрадує
показати весь коментар
08.08.2025 11:25 Відповісти
Корупціонерів на нари! Весна вже давно пройшла, а Зеля соплі жує, дружбанів-злодіїв покриває...
показати весь коментар
08.08.2025 11:35 Відповісти
Вирок Україні, це зеленський з помічниками ригоАНАЛІВ, в органах влади України!! Портнов з міндічем, шурмою, шуфричем, бакановим, кулінічем, чернишовим, та сотнями їм подібних, це засвідчили, перед потікавшими генПрокурорами!!
показати весь коментар
08.08.2025 11:44 Відповісти
Як НАБУ і САП зашевелились, просто ніби хтось пошептав. Ось, що робить указ животворящій.
показати весь коментар
08.08.2025 12:17 Відповісти
 
 