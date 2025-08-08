Россия намерена продолжать войну, - Силы обороны Эстонии

Армия РФ увеличила количество атак на фронте, а также возросло использование дронов и ракет. Это свидетельствует о намерениях Кремля продолжать войну в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом говорится в оперативной сводке Сил обороны Эстонии.

Несмотря на то, что сейчас внимание всех приковано к переговорам в Москве после ультиматума Трампа и их последствий, военные Эстонии отмечают: к этому следует относиться пессимистично.

"История показывает, что обещаниям и заявлениям Путина нельзя верить. Напротив, он до сих пор подчеркивает, что его цели в Украине не изменились. Вероятно, предлагая двусторонние переговоры, Путин использует стремление Вашингтона урегулировать конфликт дипломатическим путем. Такие "показные" переговоры призваны сгладить очередной всплеск недовольства Трампа Россией. Это означает, что будущие двух- или трехсторонние переговоры, скорее всего, станут очередной тактикой затягивания со стороны России", - говорится в сводке.

В Силах обороны добавляют: о намерении России продолжать войну свидетельствует и ситуация на фронте. Количество атак, а также использование дронов и ракет возросло. В июне было применено 5500 дронов типов "Герань" и "Гербера", а в июле их количество увеличилось до 6200.

"Вероятно, нынешняя кампания с применением дронов направлена на перегрузку украинской ПВО", - подчеркивают военные.

Также они добавляют, что Покровск по-прежнему называется основным направлением российских атак. Там происходит около трети всех ударов. По некоторым данным, в окруженном с двух флангов Покровске замечено присутствие российских сил.

"Вероятно, украинские силы будут удерживать Покровск как можно дольше, чтобы успеть подготовить новые линии обороны. Россия пытается применить ту же тактику охвата с двух флангов под Купянском и Константиновкой, но угрозы окружения там пока нет. В общем, ни сейчас, ни в ближайшем будущем стороны не имеют достаточного преимущества, чтобы кардинально изменить ситуацию в свою пользу", - отметили в Силах обороны Эстонии.

