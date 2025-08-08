РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10322 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины переговоры с РФ
1 691 17

Россия намерена продолжать войну, - Силы обороны Эстонии

сводка Генштаба ВСУ

Армия РФ увеличила количество атак на фронте, а также возросло использование дронов и ракет. Это свидетельствует о намерениях Кремля продолжать войну в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом говорится в оперативной сводке Сил обороны Эстонии.

Несмотря на то, что сейчас внимание всех приковано к переговорам в Москве после ультиматума Трампа и их последствий, военные Эстонии отмечают: к этому следует относиться пессимистично.

"История показывает, что обещаниям и заявлениям Путина нельзя верить. Напротив, он до сих пор подчеркивает, что его цели в Украине не изменились. Вероятно, предлагая двусторонние переговоры, Путин использует стремление Вашингтона урегулировать конфликт дипломатическим путем. Такие "показные" переговоры призваны сгладить очередной всплеск недовольства Трампа Россией. Это означает, что будущие двух- или трехсторонние переговоры, скорее всего, станут очередной тактикой затягивания со стороны России", - говорится в сводке.

В Силах обороны добавляют: о намерении России продолжать войну свидетельствует и ситуация на фронте. Количество атак, а также использование дронов и ракет возросло. В июне было применено 5500 дронов типов "Герань" и "Гербера", а в июле их количество увеличилось до 6200.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай блокирует попытки Трампа завершить войну в Украине, - The Telegraph

"Вероятно, нынешняя кампания с применением дронов направлена на перегрузку украинской ПВО", - подчеркивают военные.

Также они добавляют, что Покровск по-прежнему называется основным направлением российских атак. Там происходит около трети всех ударов. По некоторым данным, в окруженном с двух флангов Покровске замечено присутствие российских сил.

"Вероятно, украинские силы будут удерживать Покровск как можно дольше, чтобы успеть подготовить новые линии обороны. Россия пытается применить ту же тактику охвата с двух флангов под Купянском и Константиновкой, но угрозы окружения там пока нет. В общем, ни сейчас, ни в ближайшем будущем стороны не имеют достаточного преимущества, чтобы кардинально изменить ситуацию в свою пользу", - отметили в Силах обороны Эстонии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия ежедневно сбрасывает на Украину около 200 управляемых авиабомб, - Зеленский

Автор: 

россия (96837) Эстония (1482) война в Украине (5580)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
З росією зрозуміло, а в Європи є якісь плани окрім як пустопорожньо говорити і надавати допомогу з чайної ложечки рівно для того щоб війна продовжувалась у нинішньому темпі ще багато років?
показать весь комментарий
08.08.2025 14:11 Ответить
+5
А розвідка Ліхтенштейну або Сан-Марино , що каже про наміри росії ?
показать весь комментарий
08.08.2025 14:14 Ответить
+4
Ух ти а ми і не здогадувались
показать весь комментарий
08.08.2025 14:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як це донести Трампону і конгресу США
показать весь комментарий
08.08.2025 14:02 Ответить
Ух ти а ми і не здогадувались
показать весь комментарий
08.08.2025 14:02 Ответить
Так то ж *сили оборони*! Де тут нам здогадатись?
показать весь комментарий
08.08.2025 15:31 Ответить
То не новина. ***** з'їхав з катушок. Тільки бунт на кацапії що мало ймовірно або воно здохне.
показать весь комментарий
08.08.2025 14:04 Ответить
Може он давно издох.
показать весь комментарий
08.08.2025 14:24 Ответить
Хто б мав сумніви ? Тільки томагавки та інші ракетні засоби здатні допомогти зламати цей намір. Вмовляти звіра - даремнв справа.
показать весь комментарий
08.08.2025 14:04 Ответить
Брехня! Ракети не потрібні. Тільки масова мобілізація врятує Україну!
показать весь комментарий
08.08.2025 14:20 Ответить
"Ультиматум трампа"?? Ух ти. Цікаво. Щось нове!
показать весь комментарий
08.08.2025 14:11 Ответить
З росією зрозуміло, а в Європи є якісь плани окрім як пустопорожньо говорити і надавати допомогу з чайної ложечки рівно для того щоб війна продовжувалась у нинішньому темпі ще багато років?
показать весь комментарий
08.08.2025 14:11 Ответить
🤣🤣а шо європа??у неї є "щит"на який європейцям плювати
показать весь комментарий
08.08.2025 14:39 Ответить
А розвідка Ліхтенштейну або Сан-Марино , що каже про наміри росії ?
показать весь комментарий
08.08.2025 14:14 Ответить
без війни хло обнулиться..
показать весь комментарий
08.08.2025 14:42 Ответить
Україна також планує далі вести війну звільняючи території та знищуючи мільйони кацапів!
показать весь комментарий
08.08.2025 14:43 Ответить
Ось і наступило 8 серпня і що далі, пане Трам? - А далі 9 серпня. Потім 10 серпня.....і т.д.
показать весь комментарий
08.08.2025 15:19 Ответить
А що далі? Купить на *алібабі* ще памперсів і буде рахувати по 12, по 24 і т.д.
показать весь комментарий
08.08.2025 15:34 Ответить
 
 