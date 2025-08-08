Росія має намір продовжувати війну, - Сили оборони Естонії

Армія РФ збільшила кількість атак на фронті, а також зросло використання дронів та ракет. Це свідчить про наміри Кремля продовжувати війну в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це йдеться в оперативному зведенні Сил оборони Естонії.

Попри те, що наразі увага усіх прикована до переговорів у Москві після ультиматуму Трампа та їх наслідків, військові Естонії зазначають: до цього слід відноситися песимістично.

"Історія показує, що обіцянкам і заявам Путіна не можна вірити. Навпаки, він досі підкреслює, що його цілі в Україні не змінилися. Ймовірно, пропонуючи двосторонні переговори, Путін використовує прагнення Вашингтона врегулювати конфлікт дипломатичним шляхом. Такі "показні" переговори покликані згладити черговий сплеск невдоволення Трампа Росією. Це означає, що майбутні дво- або тристоронні переговори, швидше за все, стануть черговою тактикою затягування з боку Росії", - йдеться у зведенні.

У Силах оборони додають про намір Росії продовжувати війну свідчить і ситуація на фронті. Кількість атак, а також використання дронів і ракет зросла. У червні було застосовано 5500 дронів типів "Герань" і "Гербера", а в липні їхня кількість збільшилася до 6200.

"Ймовірно, нинішня кампанія із застосуванням дронів спрямована на перевантаження української ППО", - підкреслюють військові.

Також вони додають, що Покровськ як і раніше називається основним напрямком російських атак. Там відбувається близько третини всіх ударів. За деякими даними, в оточеному з двох флангів Покровську помічено присутність російських сил.

"Ймовірно, українські сили будуть утримувати Покровськ якомога довше, щоб встигнути підготувати нові лінії оборони. Росія намагається застосувати ту ж тактику охоплення з двох флангів під Куп'янськом і Костянтинівкою, але загрози оточення там поки що немає. Загалом, ні зараз, ні в найближчому майбутньому сторони не мають достатньої переваги, щоб кардинально змінити ситуацію на свою користь", - зазначили у Силах оборони Естонії.

