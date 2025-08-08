УКР
Росія має намір продовжувати війну, - Сили оборони Естонії

зведення Генштабу ЗСУ

Армія РФ збільшила кількість атак на фронті, а також зросло використання дронів та ракет. Це свідчить про наміри Кремля продовжувати війну в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це йдеться в оперативному зведенні Сил оборони Естонії.

Попри те, що наразі увага усіх прикована до переговорів у Москві після ультиматуму Трампа та їх наслідків, військові Естонії зазначають: до цього слід відноситися песимістично.

"Історія показує, що обіцянкам і заявам Путіна не можна вірити. Навпаки, він досі підкреслює, що його цілі в Україні не змінилися. Ймовірно, пропонуючи двосторонні переговори, Путін використовує прагнення Вашингтона врегулювати конфлікт дипломатичним шляхом. Такі "показні" переговори покликані згладити черговий сплеск невдоволення Трампа Росією. Це означає, що майбутні дво- або тристоронні переговори, швидше за все, стануть черговою тактикою затягування з боку Росії", - йдеться у зведенні.

У Силах оборони додають про намір Росії продовжувати війну свідчить і ситуація на фронті. Кількість атак, а також використання дронів і ракет зросла. У червні було застосовано 5500 дронів типів "Герань" і "Гербера", а в липні їхня кількість збільшилася до 6200.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай блокує спроби Трампа завершити війну в Україні, - The Telegraph

"Ймовірно, нинішня кампанія із застосуванням дронів спрямована на перевантаження української ППО", - підкреслюють військові.

Також вони додають,  що Покровськ як і раніше називається основним напрямком російських атак. Там відбувається близько третини всіх ударів. За деякими даними, в оточеному з двох флангів Покровську помічено присутність російських сил.

"Ймовірно, українські сили будуть утримувати Покровськ якомога довше, щоб встигнути підготувати нові лінії оборони. Росія намагається застосувати ту ж тактику охоплення з двох флангів під Куп'янськом і Костянтинівкою, але загрози оточення там поки що немає. Загалом, ні зараз, ні в найближчому майбутньому сторони не мають достатньої переваги, щоб кардинально змінити ситуацію на свою користь",  - зазначили у Силах оборони Естонії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія щодня скидає по Україні близько 200 керованих авіабомб, - Зеленський

Автор: 

росія (67097) Естонія (1675) війна в Україні (5618)


Як це донести Трампону і конгресу США
08.08.2025 14:02 Відповісти
Ух ти а ми і не здогадувались
08.08.2025 14:02 Відповісти
То не новина. ***** з'їхав з катушок. Тільки бунт на кацапії що мало ймовірно або воно здохне.
08.08.2025 14:04 Відповісти
Може он давно издох.
08.08.2025 14:24 Відповісти
Хто б мав сумніви ? Тільки томагавки та інші ракетні засоби здатні допомогти зламати цей намір. Вмовляти звіра - даремнв справа.
08.08.2025 14:04 Відповісти
Брехня! Ракети не потрібні. Тільки масова мобілізація врятує Україну!
08.08.2025 14:20 Відповісти
"Ультиматум трампа"?? Ух ти. Цікаво. Щось нове!
08.08.2025 14:11 Відповісти
З росією зрозуміло, а в Європи є якісь плани окрім як пустопорожньо говорити і надавати допомогу з чайної ложечки рівно для того щоб війна продовжувалась у нинішньому темпі ще багато років?
08.08.2025 14:11 Відповісти
А розвідка Ліхтенштейну або Сан-Марино , що каже про наміри росії ?
08.08.2025 14:14 Відповісти
 
 