"Угольное дело" не просто разваливается - его не существует, - Порошенко
Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко считает "угольное дело" против него пустым фарсом.
Об этом он заявил после заседания Шевченковского райсуда, информирует Цензор.НЕТ.
"Это сюр. В то время, когда страна должна заниматься помощью Вооруженным Силам, помощью фронту, производством оружия, развитием оборонной промышленности, укреплением парламентской дипломатии, когда испорчены отношения с нашим стратегическим партнером, власть забавляется попыткой организовать шоу", - отметил он.
Порошенко заявил, что "сценарий власти полностью провалился".
"В чем это заключается? Власть седьмой год пытается меня судить. Все более-менее опытные юристы предрекали: дело в суде полностью развалится. Дело не просто разваливается - его не существует. И всем не о чем говорить. Поэтому заседания суда длятся пять минут. Прокуроры прячут глаза не потому, что у них совесть проснулась, а от страха. Они боятся того, что они натворили. Скорее это чувство страха охватит и следователей, и ГБР. Их будет ждать судьба, которую они заслужили, когда они бросали за решетку генералов, офицеров, командиров бригад, батальонов.
Когда они сожгли в том числе и это дело 23 февраля 2022 года и сбежали со всем своим вооружением, техникой, бронежилетами, автоматами в Мукачево и во Львов, мы остались. Остался генерал Павловский, которого они на полгода бросили за решетку, которого я выкупал через залог. Остался генерал Марченко, которого они бросили на полгода за решетку, а я его выкупал. Остался полковник Червинский, уничтожая врага через реку Ирпень, в Буче, в Ирпене, в Гостомеле, в Ворзеле, а они его потом бросили за решетку. Остались лидеры оборонной промышленности, в том числе, господин Шандра. Остались многие другие", - пятый Президент.
У засіданні особисто брав участь Петро Порошенко разом із двома захисниками. Онлайн доєднався ще один обвинувачений - Сергій Кузяра - зі своїм адвокатом.
До суду надійшло клопотання від захисників Віктора Медведчука з проханням відкласти розгляд. Суд задовольнив це клопотання та переніс засідання на 11 або 12 вересня.
Після засідання Порошенко заявив, що не вважає провадження реальним і назвав його "сюрреалізмом" (https://www.5.ua/polityka/terminova-zaiava-petra-poroshenka-transliatsiia-357202.html кому цікаво - тут відео брифінгу Порошенка по виходу з приміщення суду).
