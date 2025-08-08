РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10322 посетителя онлайн
Новости Угольное дело против Порошенко
1 919 36

"Угольное дело" не просто разваливается - его не существует, - Порошенко

Заседание по угольному делу против Порошенко Что известно

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко считает "угольное дело" против него пустым фарсом.

Об этом он заявил после заседания Шевченковского райсуда, информирует Цензор.НЕТ.

"Это сюр. В то время, когда страна должна заниматься помощью Вооруженным Силам, помощью фронту, производством оружия, развитием оборонной промышленности, укреплением парламентской дипломатии, когда испорчены отношения с нашим стратегическим партнером, власть забавляется попыткой организовать шоу", - отметил он.

Порошенко заявил, что "сценарий власти полностью провалился".

Читайте: "Угольное дело" - это попытка власти отвлечь внимание от рееальных угроз для Украины, - Порошенко

"В чем это заключается? Власть седьмой год пытается меня судить. Все более-менее опытные юристы предрекали: дело в суде полностью развалится. Дело не просто разваливается - его не существует. И всем не о чем говорить. Поэтому заседания суда длятся пять минут. Прокуроры прячут глаза не потому, что у них совесть проснулась, а от страха. Они боятся того, что они натворили. Скорее это чувство страха охватит и следователей, и ГБР. Их будет ждать судьба, которую они заслужили, когда они бросали за решетку генералов, офицеров, командиров бригад, батальонов.

Когда они сожгли в том числе и это дело 23 февраля 2022 года и сбежали со всем своим вооружением, техникой, бронежилетами, автоматами в Мукачево и во Львов, мы остались. Остался генерал Павловский, которого они на полгода бросили за решетку, которого я выкупал через залог. Остался генерал Марченко, которого они бросили на полгода за решетку, а я его выкупал. Остался полковник Червинский, уничтожая врага через реку Ирпень, в Буче, в Ирпене, в Гостомеле, в Ворзеле, а они его потом бросили за решетку. Остались лидеры оборонной промышленности, в том числе, господин Шандра. Остались многие другие", - пятый Президент.

Читайте: 7 комплексов "Ай-Петри СВ" передали Силам обороны. ФОТОрепортаж

Автор: 

Порошенко Петр (19643) суд (25188)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
краще б боневтіки таки здриснули
показать весь комментарий
08.08.2025 14:50 Ответить
+8
Головне у всіх цих справах - недопустити Порошенко до виборів! Бо тоді зє стає "однотуровим" - вилітає в першому турі перегонів.
показать весь комментарий
08.08.2025 14:54 Ответить
+7
https://espreso.tv/suspilstvo-sud-u-spravi-poroshenka-pro-derzhzradu-vidklali-do-veresnya У Шевченківському районному суді Києва 8 серпня розпочалося чергове засідання у кримінальній справі за обвинуваченням 5-го президента України Петра Порошенка у державній зраді. І одразу закінчилось: його відклали до вересня (повідомляє кореспондентка Еспресо Діана Польова).
У засіданні особисто брав участь Петро Порошенко разом із двома захисниками. Онлайн доєднався ще один обвинувачений - Сергій Кузяра - зі своїм адвокатом.
До суду надійшло клопотання від захисників Віктора Медведчука з проханням відкласти розгляд. Суд задовольнив це клопотання та переніс засідання на 11 або 12 вересня.
Після засідання Порошенко заявив, що не вважає провадження реальним і назвав його "сюрреалізмом" (https://www.5.ua/polityka/terminova-zaiava-petra-poroshenka-transliatsiia-357202.html кому цікаво - тут відео брифінгу Порошенка по виходу з приміщення суду).
показать весь комментарий
08.08.2025 14:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
краще б боневтіки таки здриснули
показать весь комментарий
08.08.2025 14:50 Ответить
так це було зрозуміло ще у 2019 році
показать весь комментарий
08.08.2025 14:54 Ответить
для цього їх і вибирали..
але щось пішло не так..
показать весь комментарий
08.08.2025 15:15 Ответить
https://espreso.tv/suspilstvo-sud-u-spravi-poroshenka-pro-derzhzradu-vidklali-do-veresnya У Шевченківському районному суді Києва 8 серпня розпочалося чергове засідання у кримінальній справі за обвинуваченням 5-го президента України Петра Порошенка у державній зраді. І одразу закінчилось: його відклали до вересня (повідомляє кореспондентка Еспресо Діана Польова).
У засіданні особисто брав участь Петро Порошенко разом із двома захисниками. Онлайн доєднався ще один обвинувачений - Сергій Кузяра - зі своїм адвокатом.
До суду надійшло клопотання від захисників Віктора Медведчука з проханням відкласти розгляд. Суд задовольнив це клопотання та переніс засідання на 11 або 12 вересня.
Після засідання Порошенко заявив, що не вважає провадження реальним і назвав його "сюрреалізмом" (https://www.5.ua/polityka/terminova-zaiava-petra-poroshenka-transliatsiia-357202.html кому цікаво - тут відео брифінгу Порошенка по виходу з приміщення суду).
показать весь комментарий
08.08.2025 14:50 Ответить
во ас на букву під р
знищив Україну
показать весь комментарий
08.08.2025 14:50 Ответить
Пиши прямо,що це ЗЄленський!
показать весь комментарий
08.08.2025 14:55 Ответить
Головне у всіх цих справах - недопустити Порошенко до виборів! Бо тоді зє стає "однотуровим" - вилітає в першому турі перегонів.
показать весь комментарий
08.08.2025 14:54 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
08.08.2025 14:55 Ответить
Вже вляпався,як зелене чмо,чи смарагдовий чорт.
показать весь комментарий
08.08.2025 14:57 Ответить
Від зеленого гада нічого путного і не чекав
показать весь комментарий
08.08.2025 15:00 Ответить
Про "заплатив бідному ЗЕ"упі десятки млн баксів!!!" - пліз, окремо. Зранку мені не вистачає настрою; можливо, тут ти мене розвеселиш.
показать весь комментарий
08.08.2025 15:05 Ответить
Поцы какие-то. Ну неужели нельзя найти что-нибудь, что украл порошенко!?
показать весь комментарий
08.08.2025 15:05 Ответить
он, вище один поц знайщов. Щоправда, не каже що.
показать весь комментарий
08.08.2025 15:08 Ответить
може той поц знайшов труп брата Порошенка, якого той вбив,
та з'їв..?
але «стєсняєтся» це сказати..
показать весь комментарий
08.08.2025 15:19 Ответить
Існує не існує,але судять. Справа у суді. Отже обвинувальний Акт складено і затверджено прокуратурою...Вирок буде такий,як буде треба владі...Адвокати в США сила...В Україні все вирішують,або гроші,або зв'язки...особливо по знаковим справам...Дуже мала надія на виправдальний вирок бо це автоматично дасть змогу П.О. вимагати покарань причетних...обрушить рейтинги влади..Не заздрю судді....
показать весь комментарий
08.08.2025 15:08 Ответить
а чого під VPN? Так зручніше брехати? Я вгадав?
А куди подівся твій попередній логін?
показать весь комментарий
08.08.2025 15:16 Ответить
Лише тільки уявіть, який буде шухер
після втрати влади (у той чи інший спосіб)
найвеличнішим лідером **********.
показать весь комментарий
08.08.2025 15:17 Ответить
То вугілля таки возили з динири в Роттердам+ ?
показать весь комментарий
08.08.2025 15:17 Ответить
возили не в ротердам+, а в сракоприйом-мінус
показать весь комментарий
08.08.2025 15:20 Ответить
Не возили. Так а гроші за *перевозку* де ділись?
показать весь комментарий
08.08.2025 15:27 Ответить
а гроші за транспортування завди входять у вартість товару - не знав?
показать весь комментарий
08.08.2025 15:31 Ответить
Тільки транспортувати з ОРДЛО було трішки дешевше, ніж з Роттердаму, та і вугілля в 2-3 рази дешевше. А в ціні електроенергії на ахмєтовських ТЕС це вугілля було чомусь по ціні "Роттердам+". І це було обоснуванням для підняття ціни на електроенергію. . А НКРЕКП це підняття пдітримала. На той момент її очолював рошенівський менеджер Вовк. І потім всі українці платили за електроенергію по підвищеним цінам, скидаючись Ахмєтову на його "Роттердам+".
показать весь комментарий
08.08.2025 15:48 Ответить
дешевше - за що? За ринкові ціни вартості е/е на території Євросоюзу, до яких на той час перейшла Україна?
Ви, *****, дебіли і совки в одному флаконі, зовсім страх викритими на брехні втратили.
показать весь комментарий
08.08.2025 15:57 Ответить
та нормально він і із медведчуком крав. так що поц не гірше за теперешніх.
показать весь комментарий
08.08.2025 16:21 Ответить
Ти вкрав кошельок в бабки на базарі.
показать весь комментарий
08.08.2025 16:30 Ответить
він крав з офіценом ФСБ Медведчуком . чи єто другое?
показать весь комментарий
08.08.2025 16:33 Ответить
ти за кошельок ответь.
показать весь комментарий
08.08.2025 16:40 Ответить
А що саме він "вкрав із медведчуком " ? Документи, підтвердження, докази будуть - або знову 3.14здобол?
показать весь комментарий
08.08.2025 16:56 Ответить
якщо це потрібно щоб перемогти рашистів.
то чому б і ні..
показать весь комментарий
08.08.2025 15:25 Ответить
Буратіно обісралося по всім фронтам
показать весь комментарий
08.08.2025 16:30 Ответить
Ого, скільки ботів з ОПи налетіло:
NNN; Konstyantyn Grytsenko; Andriy Oshust; Vadym Romanenko #568151; Sergiy Korobow; Мирон Боднар; Vsevolod Marchenko #551075; Ukrain; Вячеслав Перов; ЯЖСКАЗАВЩОШОТОТУТНЕТАК;
Почім вам за висер платять, болєзні?
показать весь комментарий
08.08.2025 16:38 Ответить
Такої ОПи як і ти Ан Мур.
показать весь комментарий
08.08.2025 17:16 Ответить
 
 