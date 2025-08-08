УКР
Новини Вугільна справа проти Порошенка
"Вугільна справа" не просто розвалюється - її не існує, - Порошенко

Засідання у вугільній справі проти Порошенка Що відомо

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко вважає "вугільну справу" проти нього порожнім фарсом.

Про це він заявив після засідання Шевченківського райсуду, інформує Цензор.НЕТ.

"Це сюр. У той час, коли країна має займатися допомогою Збройним Силам, допомогою фронту, виробництвом зброї, розвитком оборонної промисловості, зміцненням парламентської дипломатії, коли зіпсовані стосунки з нашим стратегічним партнером, влада бавиться спробою організувати шоу", - зазначив він.

Порошенко заявив, що "сценарій влади повністю провалився".

Читайте: "Вугільна справа" - це спроба влади відволікти увагу від справжніх загроз для України, - Порошенко

"У чому це полягає? Влада сьомий рік намагається мене судити. Всі більш-менш досвідчені юристи передрікали: справа в суді повністю розвалиться. Справа не просто розвалюється – її не існує. І всім нема про що говорити. Тому засідання суду тривають п’ять хвилин. Прокурори ховають очі не тому, що в них совість прикинулася, а від страху. Вони бояться того, що вони накоїли. Скоре це відчуття страху охопить і слідчих, і ДБР. Їх буде чекати доля, яку вони заслужили, коли вони кидали за ґрати генералів, офіцерів, командирів бригад, батальйонів.

Коли вони спалили в тому числі і цю справу 23 лютого 2022 року і здриснули з усім своїм озброєнням, технікою, бронежилетами, автоматами в Мукачево і у Львів, ми залишилися. Залишився генерал Павловський, якого вони на півроку кинули за грати, якого я викупав через заставу. Залишився генерал Марченко, якого вони кинули на півроку за грати, а я його викупав. Залишився полковник Червінський, знищуючи ворога через річку Ірпінь, в Бучі, в Ірпені, в Гостомелі, у Ворзелі, а вони його потім кинули за грати. Залишилися лідери оборонної промисловості, в тому числі, пан Шандра. Залишилися багато інших", - п’ятий Президент.

Читайте: 7 комплексів "Ай-Петрі СВ" передали Силам оборони. ФОТОрепортаж

краще б боневтіки таки здриснули
https://espreso.tv/suspilstvo-sud-u-spravi-poroshenka-pro-derzhzradu-vidklali-do-veresnya У Шевченківському районному суді Києва 8 серпня розпочалося чергове засідання у кримінальній справі за обвинуваченням 5-го президента України Петра Порошенка у державній зраді. І одразу закінчилось: його відклали до вересня (повідомляє кореспондентка Еспресо Діана Польова).
У засіданні особисто брав участь Петро Порошенко разом із двома захисниками. Онлайн доєднався ще один обвинувачений - Сергій Кузяра - зі своїм адвокатом.
До суду надійшло клопотання від захисників Віктора Медведчука з проханням відкласти розгляд. Суд задовольнив це клопотання та переніс засідання на 11 або 12 вересня.
Після засідання Порошенко заявив, що не вважає провадження реальним і назвав його "сюрреалізмом" (https://www.5.ua/polityka/terminova-zaiava-petra-poroshenka-transliatsiia-357202.html кому цікаво - тут відео брифінгу Порошенка по виходу з приміщення суду).
То вугілля таки возили з динири в Роттердам+ ?
краще б боневтіки таки здриснули
так це було зрозуміло ще у 2019 році
для цього їх і вибирали..
але щось пішло не так..
во ас на букву під р
знищив Україну
Пиши прямо,що це ЗЄленський!
Головне у всіх цих справах - недопустити Порошенко до виборів! Бо тоді зє стає "однотуровим" - вилітає в першому турі перегонів.
🤣🤣🤣
Вже вляпався,як зелене чмо,чи смарагдовий чорт.
Від зеленого гада нічого путного і не чекав
Про "заплатив бідному ЗЕ"упі десятки млн баксів!!!" - пліз, окремо. Зранку мені не вистачає настрою; можливо, тут ти мене розвеселиш.
Поцы какие-то. Ну неужели нельзя найти что-нибудь, что украл порошенко!?
он, вище один поц знайщов. Щоправда, не каже що.
може той поц знайшов труп брата Порошенка, якого той вбив,
та з'їв..?
але «стєсняєтся» це сказати..
Існує не існує,але судять. Справа у суді. Отже обвинувальний Акт складено і затверджено прокуратурою...Вирок буде такий,як буде треба владі...Адвокати в США сила...В Україні все вирішують,або гроші,або зв'язки...особливо по знаковим справам...Дуже мала надія на виправдальний вирок бо це автоматично дасть змогу П.О. вимагати покарань причетних...обрушить рейтинги влади..Не заздрю судді....
а чого під VPN? Так зручніше брехати? Я вгадав?
А куди подівся твій попередній логін?
Лише тільки уявіть, який буде шухер
після втрати влади (у той чи інший спосіб)
найвеличнішим лідером **********.
То вугілля таки возили з динири в Роттердам+ ?
возили не в ротердам+, а в сракоприйом-мінус
Не возили. Так а гроші за *перевозку* де ділись?
а гроші за транспортування завди входять у вартість товару - не знав?
Тільки транспортувати з ОРДЛО було трішки дешевше, ніж з Роттердаму, та і вугілля в 2-3 рази дешевше. А в ціні електроенергії на ахмєтовських ТЕС це вугілля було чомусь по ціні "Роттердам+". І це було обоснуванням для підняття ціни на електроенергію. . А НКРЕКП це підняття пдітримала. На той момент її очолював рошенівський менеджер Вовк. І потім всі українці платили за електроенергію по підвищеним цінам, скидаючись Ахмєтову на його "Роттердам+".
дешевше - за що? За ринкові ціни вартості е/е на території Євросоюзу, до яких на той час перейшла Україна?
Ви, *****, дебіли і совки в одному флаконі, зовсім страх викритими на брехні втратили.
та нормально він і із медведчуком крав. так що поц не гірше за теперешніх.
Ти вкрав кошельок в бабки на базарі.
він крав з офіценом ФСБ Медведчуком . чи єто другое?
Долбайоб,ти просто долбайоб
якщо це потрібно щоб перемогти рашистів.
то чому б і ні..
Буратіно обісралося по всім фронтам
