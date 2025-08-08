"Вугільна справа" не просто розвалюється - її не існує, - Порошенко
Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко вважає "вугільну справу" проти нього порожнім фарсом.
Про це він заявив після засідання Шевченківського райсуду, інформує Цензор.НЕТ.
"Це сюр. У той час, коли країна має займатися допомогою Збройним Силам, допомогою фронту, виробництвом зброї, розвитком оборонної промисловості, зміцненням парламентської дипломатії, коли зіпсовані стосунки з нашим стратегічним партнером, влада бавиться спробою організувати шоу", - зазначив він.
Порошенко заявив, що "сценарій влади повністю провалився".
"У чому це полягає? Влада сьомий рік намагається мене судити. Всі більш-менш досвідчені юристи передрікали: справа в суді повністю розвалиться. Справа не просто розвалюється – її не існує. І всім нема про що говорити. Тому засідання суду тривають п’ять хвилин. Прокурори ховають очі не тому, що в них совість прикинулася, а від страху. Вони бояться того, що вони накоїли. Скоре це відчуття страху охопить і слідчих, і ДБР. Їх буде чекати доля, яку вони заслужили, коли вони кидали за ґрати генералів, офіцерів, командирів бригад, батальйонів.
Коли вони спалили в тому числі і цю справу 23 лютого 2022 року і здриснули з усім своїм озброєнням, технікою, бронежилетами, автоматами в Мукачево і у Львів, ми залишилися. Залишився генерал Павловський, якого вони на півроку кинули за грати, якого я викупав через заставу. Залишився генерал Марченко, якого вони кинули на півроку за грати, а я його викупав. Залишився полковник Червінський, знищуючи ворога через річку Ірпінь, в Бучі, в Ірпені, в Гостомелі, у Ворзелі, а вони його потім кинули за грати. Залишилися лідери оборонної промисловості, в тому числі, пан Шандра. Залишилися багато інших", - п’ятий Президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
але щось пішло не так..
У засіданні особисто брав участь Петро Порошенко разом із двома захисниками. Онлайн доєднався ще один обвинувачений - Сергій Кузяра - зі своїм адвокатом.
До суду надійшло клопотання від захисників Віктора Медведчука з проханням відкласти розгляд. Суд задовольнив це клопотання та переніс засідання на 11 або 12 вересня.
Після засідання Порошенко заявив, що не вважає провадження реальним і назвав його "сюрреалізмом" (https://www.5.ua/polityka/terminova-zaiava-petra-poroshenka-transliatsiia-357202.html кому цікаво - тут відео брифінгу Порошенка по виходу з приміщення суду).
знищив Україну
та з'їв..?
але «стєсняєтся» це сказати..
А куди подівся твій попередній логін?
після втрати влади (у той чи інший спосіб)
найвеличнішим лідером **********.
Ви, *****, дебіли і совки в одному флаконі, зовсім страх викритими на брехні втратили.
то чому б і ні..