На фронте зафиксировано 77 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 8 августа общее количество боевых столкновений на фронте составляет 77.

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Нововасильевка, Степок, Чуйковка, Марьино, Белая Береза, Середина-Буда Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отбили шесть вражеских атак, еще одно столкновение продолжается. Авиация захватчиков нанесла семь ударов, сбросив при этом 12 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 144 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 10 - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг атаковал дважды в районе Волчанска и в направлении Нововасильевки.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили три атаки в районах Мирного, Купянска и в направлении Новой Кругляковки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила 14 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодези, Торское, Диброва, а также в сторону Шандриголово. Пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Северском направлении подразделения россиян дважды пытались продвигаться на позиции наших войск в районах Григорьевки и Федоровки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Торецком направлении противник трижды пытался вклиниться в нашу оборону в районах Торецка и Плещеевки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 25 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зверево, Владимировка, Родинское, Красный Лиман, Лисовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка, Зеленый Кут, и в направлении Казацкого, Дорожного, Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 24 атаки.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили шесть штурмовых действий вражеских войск, еще шесть столкновений до сих пор продолжаются. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Филиал, Зеленое Поле, Толстой, Темировка, Малиевка, Новополье и Ольговское.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг совершил одну безуспешную атаку в районе Малиновки. Кроме того, нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по Белогорью.

На Ореховском направлении украинские подразделения отбили атаку захватчика в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника. Враг нанес авиаудар по Ольговке.