Пентагон и НАТО создают совместный счет для закупки оружия для Украины, - CNN

Пентагон совместно с НАТО разрабатывают новый механизм продажи вооружения европейским союзникам, которое затем будут передавать Украине.

Об этом пишет CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Механизм предусматривает создание своего рода "банковского счета НАТО", куда союзники смогут перечислять средства для закупки оружия в США.

Отмечается, что этот механизм будет работать следующим образом: Украина будет присылать в НАТО список необходимой техники, а глава Объединенного командования США в Европе и операций НАТО генерал Алексус Гринкевич будет определять, достаточно ли вооружения есть в американских запасах для продажи, прежде чем обращаться к европейским партнерам с предложением его приобрести.

Читайте также: США будут отправлять военную технику странам НАТО, а они будут работать с Украиной, - Трамп

По словам собеседников издания, союзники намерены начать с инвестиции около 10 миллиардов долларов в этот счет. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщал, что союзники уже обязались предоставить более 1 миллиарда долларов на вооружение Украины.

В то же время некоторые страны Европы согласились отправлять собственные запасы непосредственно в Украину, ожидая пополнения из американских запасов. В частности, на прошлой неделе США договорились с Германией о передаче Украине двух американских систем Patriot. Взамен Берлин приобретет у США две новые системы.

Читайте также: США и НАТО работают над новым механизмом поставки оружия Украине, - Reuters