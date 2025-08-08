Пентагон і НАТО створюють спільний рахунок для закупівлі зброї для України, - CNN

Пентагон спільно з НАТО розробляють новий механізм продажу озброєння європейським союзникам, яке потім передаватимуть Україні.

Про це пише CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Механізм передбачає створення свого роду "банківського рахунку НАТО", куди союзники зможуть перераховувати кошти для закупівлі зброї в США.

Зазначається, що цей механізи працюватиме у такий спосіб: Україна буде надсилати до НАТО список необхідної техніки, а глава Об’єднаного командування США в Європі та операцій НАТО генерал Алексус Гринкевич визначатиме, чи достатньо озброєння є в американських запасах для продажу, перш ніж звертатися до європейських партнерів з пропозицією його придбати.

За словами співрозмовників видання, союзники мають намір почати з інвестиції близько 10 мільярдів доларів у цей рахунок. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомляв, що союзники вже зобов’язалися надати понад 1 мільярд доларів на озброєння України.

Водночас деякі країни Європи погодилися надсилати власні запаси безпосередньо в Україну, очікуючи на поповнення з американських запасів. Так, минулого тижня США домовилися з Німеччиною про передачу Україні двох американських систем Patriot. Натомість як заміну Берлін придбає у США дві нові системи.

