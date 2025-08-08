Пентагон і НАТО створюють спільний рахунок для закупівлі зброї для України, - CNN
Пентагон спільно з НАТО розробляють новий механізм продажу озброєння європейським союзникам, яке потім передаватимуть Україні.
Про це пише CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.
Механізм передбачає створення свого роду "банківського рахунку НАТО", куди союзники зможуть перераховувати кошти для закупівлі зброї в США.
Зазначається, що цей механізи працюватиме у такий спосіб: Україна буде надсилати до НАТО список необхідної техніки, а глава Об’єднаного командування США в Європі та операцій НАТО генерал Алексус Гринкевич визначатиме, чи достатньо озброєння є в американських запасах для продажу, перш ніж звертатися до європейських партнерів з пропозицією його придбати.
За словами співрозмовників видання, союзники мають намір почати з інвестиції близько 10 мільярдів доларів у цей рахунок. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомляв, що союзники вже зобов’язалися надати понад 1 мільярд доларів на озброєння України.
Водночас деякі країни Європи погодилися надсилати власні запаси безпосередньо в Україну, очікуючи на поповнення з американських запасів. Так, минулого тижня США домовилися з Німеччиною про передачу Україні двох американських систем Patriot. Натомість як заміну Берлін придбає у США дві нові системи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То багнети у землю і віддати кацапам території.
То Пентагон планує повернути виділену Україні зброю на свої склади.
А тут планують закупівлі зброї для України.
Схоже, що ЗМІ тупо паразитують на невизначеності ситуації, вкидуючи, що попало.