США і НАТО працюють над новим механізмом постачання зброї Україні, - Reuters

США та НАТО обговорюють новий механізм надання Україні військової допомоги. Він ґрунтується на оплаті американської зброї за рахунок європейських країн-членів НАТО.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на проінформовані джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними джерел, країни НАТО, Україна та Сполучені Штати розробляють новий механізм, який буде спрямований на постачаннях американської зброї Києву з переліку пріоритетних потреб України, відомого під абревіатурою PURL.

Україна визначатиме пріоритетні види зброї, необхідні їй, у траншах приблизно по 500 мільйонів доларів. А союзники, координовані генеральним секретарем Марком Рютте, потім домовляться між собою, хто надасть або оплатить товари зі списку.

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За словами європейського чиновника, за допомогою такого підходу союзники по НАТО сподіваються надати Україні зброї на суму 10 мільярдів доларів.

"Це відправна точка, і це амбітна мета, до якої ми прагнемо. Зараз ми рухаємося цією траєкторією. Ми підтримуємо ці амбіції. Нам потрібен такий обсяг",- сказав європейський посадовець.

Нагадаємо, що 14 липня президент США Трамп заявив про домовленості щодо постачання озброєння Україні.

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