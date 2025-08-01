США і НАТО працюють над новим механізмом постачання зброї Україні, - Reuters
США та НАТО обговорюють новий механізм надання Україні військової допомоги. Він ґрунтується на оплаті американської зброї за рахунок європейських країн-членів НАТО.
Про це пише агентство Reuters з посиланням на проінформовані джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними джерел, країни НАТО, Україна та Сполучені Штати розробляють новий механізм, який буде спрямований на постачаннях американської зброї Києву з переліку пріоритетних потреб України, відомого під абревіатурою PURL.
Україна визначатиме пріоритетні види зброї, необхідні їй, у траншах приблизно по 500 мільйонів доларів. А союзники, координовані генеральним секретарем Марком Рютте, потім домовляться між собою, хто надасть або оплатить товари зі списку.
За словами європейського чиновника, за допомогою такого підходу союзники по НАТО сподіваються надати Україні зброї на суму 10 мільярдів доларів.
"Це відправна точка, і це амбітна мета, до якої ми прагнемо. Зараз ми рухаємося цією траєкторією. Ми підтримуємо ці амбіції. Нам потрібен такий обсяг",- сказав європейський посадовець.
Нагадаємо, що 14 липня президент США Трамп заявив про домовленості щодо постачання озброєння Україні.
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