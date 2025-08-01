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Новини допомога Україні від США Допомога Україні від НАТО
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США і НАТО працюють над новим механізмом постачання зброї Україні, - Reuters

зброя для України

США та НАТО обговорюють новий механізм надання Україні військової допомоги. Він ґрунтується на оплаті американської зброї за рахунок європейських країн-членів НАТО.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на проінформовані джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними джерел, країни НАТО, Україна та Сполучені Штати розробляють новий механізм, який буде спрямований на постачаннях американської зброї Києву з переліку пріоритетних потреб України, відомого під абревіатурою PURL.

Україна визначатиме пріоритетні види зброї, необхідні їй, у траншах приблизно по 500 мільйонів доларів. А союзники, координовані генеральним секретарем Марком Рютте, потім домовляться між собою, хто надасть або оплатить товари зі списку.

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За словами європейського чиновника, за допомогою такого підходу союзники по НАТО сподіваються надати Україні зброї на суму 10 мільярдів доларів.

"Це відправна точка, і це амбітна мета, до якої ми прагнемо. Зараз ми рухаємося цією траєкторією. Ми підтримуємо ці амбіції. Нам потрібен такий обсяг",- сказав європейський посадовець.

Нагадаємо, що 14 липня президент США Трамп заявив про домовленості щодо постачання озброєння Україні.

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НАТО (6697) зброя (7667) США (23942)


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а чому б не зробити це за рахунок арештованих активів підорашії?... відсутній механізм чи очкувато?...
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01.08.2025 22:38 Відповісти
 
 