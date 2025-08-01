США и НАТО работают над новым механизмом поставок оружия Украине, - Reuters

США и НАТО обсуждают новый механизм предоставления Украине военной помощи. Он основывается на оплате американского оружия за счет европейских стран-членов НАТО.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на проинформированные источники, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным источников, страны НАТО, Украина и Соединенные Штаты разрабатывают новый механизм, который будет направлен на поставках американского оружия Киеву из перечня приоритетных потребностей Украины, известного под аббревиатурой PURL.

Украина будет определять приоритетные виды оружия, необходимые ей, в траншах примерно по 500 миллионов долларов. А союзники, координируемые генеральным секретарем Марком Рютте, затем договорятся между собой, кто предоставит или оплатит товары из списка.

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По словам европейского чиновника, с помощью такого подхода союзники по НАТО надеются предоставить Украине оружия на сумму 10 миллиардов долларов.

"Это отправная точка, и это амбициозная цель, к которой мы стремимся. Сейчас мы движемся по этой траектории. Мы поддерживаем эти амбиции. Нам нужен такой объем",- сказал европейский чиновник.

Напомним, что 14 июля президент США Трамп заявил о договоренности о поставках вооружения Украине.

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