РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9923 посетителя онлайн
Новости Удары по Константиновке
323 2

Оккупанты попали FPV-дроном в медицинскую машину в Константиновке: погибла директор больницы, еще трое сотрудников ранены

дрон

В пятницу, 8 августа, российские захватчики ударили FPV-дроном в медицинское авто в Константиновке Донецкой области. В результате атаки погибла директор больницы, еще трое сотрудников получили ранения.

Об этом сообщил начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня около 15:00 в городе Константиновка произошел вражеский обстрел с помощью FPV дрона, в результате которого погибло одно гражданское лицо - временно исполняющее обязанности директора КП "ЦПМСД" Константиновского городского совета. Еще трое гражданских получили ранения: медсестра, завхоз и водитель хозяйственной службы КП "ЦПМСД". Ранения они получили во время движения автомобиля", - рассказал чиновник.

Горбунов отметил, что это циничный и умышленный удар оккупантов по медицинским работникам, которые ежедневно спасают жизни жителей громады.

"Эта трагедия - очередное свидетельство жестокости врага, который не останавливается даже перед атаками на гражданских медиков, которые выполняют чрезвычайно важную работу", - добавил глава МВА.

Читайте также: Рашисты ударили FPV-дроном по частному дому в Константиновке: ранен мужчина

обстрел (28939) Донецкая область (10428) Краматорский район (558) Константиновка (1877)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дак скажіть будь ласка,що заважає нам так поступать з лаптєногими,цеж болотяне іго,яке треба викорчовувать разом з їх опаришами.
показать весь комментарий
08.08.2025 20:22 Ответить
Мразі
показать весь комментарий
08.08.2025 20:36 Ответить
 
 