Окупанти влучили FPV-дроном у медичне авто в Костянтинівці: загинула директорка лікарні, ще троє співробітників поранені
У п'ятницю, 8 серпня, російські загарбники вдарили FPV-дроном у медичне авто у Костянтинівці Донецької області. Внаслідок атаки загинула директорка лікарні, ще троє співробітників дістали поранення.
Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні близько 15:00 у місті Костянтинівка стався ворожий обстріл за допомогою FPV дрона, в результаті якого загинула одна цивільна особа — тимчасова виконуюча обов’язки директора КП "ЦПМСД" Костянтинівської міської ради. Ще троє цивільних дістали поранення: медсестра, завгосп та водій господарської служби КП "ЦПМСД". Поранення вони дістали під час руху автомобілем", - розповів посадовець.
Горбунов наголосив, що це цинічний та навмисний удар окупантів по медичним працівникам, які щоденно рятують життя мешканців громади.
"Ця трагедія — чергове свідчення жорстокості ворога, який не зупиняється навіть перед атаками на цивільних медиків, які виконують надзвичайно важливу роботу", - додав очільник МВА.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль