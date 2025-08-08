УКР
Новини Удари по Костянтинівці
Окупанти влучили FPV-дроном у медичне авто в Костянтинівці: загинула директорка лікарні, ще троє співробітників поранені

У п'ятницю, 8 серпня, російські загарбники вдарили FPV-дроном у медичне авто у Костянтинівці Донецької області. Внаслідок атаки загинула директорка лікарні, ще троє співробітників дістали поранення.

Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько 15:00 у місті Костянтинівка стався ворожий обстріл за допомогою FPV дрона, в результаті якого загинула одна цивільна особа — тимчасова виконуюча обов’язки директора КП "ЦПМСД" Костянтинівської міської ради. Ще троє цивільних дістали поранення: медсестра, завгосп та водій господарської служби КП "ЦПМСД". Поранення вони дістали під час руху автомобілем", - розповів посадовець.

Горбунов наголосив, що це цинічний та навмисний удар окупантів по медичним працівникам, які щоденно рятують життя мешканців громади.

"Ця трагедія — чергове свідчення жорстокості ворога, який не зупиняється навіть перед атаками на цивільних медиків, які виконують надзвичайно важливу роботу", - додав очільник МВА.

Дак скажіть будь ласка,що заважає нам так поступать з лаптєногими,цеж болотяне іго,яке треба викорчовувать разом з їх опаришами.
08.08.2025 20:22 Відповісти
Мразі
08.08.2025 20:36 Відповісти
Царство Небесне загиблій. Вічна Пам'ять.
08.08.2025 20:58 Відповісти
Свідомий геноцид рашиських варварів проти українського народу на жаль і відповіді по ворогу немає , влада про це мовчить.
08.08.2025 21:07 Відповісти
 
 