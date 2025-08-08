Зеленский анонсировал введение новых санкций против РФ
Президент Владимир Зеленский согласовал несколько новых санкционных пакетов Украины против России.
Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
Он пообещал, что "вскоре будут соответствующие решения".
"Я провел особое совещание с чиновниками и командой Офиса по нашей работе на европейском направлении, с партнерами в Европейском Союзе и европейскими странами за пределами Евросоюза", - отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что введенные санкции против России эффективно ударили по экономике страны-агрессора.
"Россия не считается с потерями людей. Они блокируют всю информацию о своих потерях. Но они не могут заблокировать объективную реальность - то, что чувствует российская экономика, то, как прекращают работу российские предприятия, то, как терпит убытки российская логистика. Санкции могут сработать именно так, как нам нужно. Я хочу поблагодарить сегодня всех в мире, кто нам помогает - помогает завершению войны", - добавил он.
на 4 рік війни
Именно. Это внешнее управление.
Или вы считаете что охфис президента сам принял решение газ перекрыть, а нефть продолжать транспортировать?
А ще рішенням осбб вводиться новий рівень санкцій "херпідушні" "Херпідушні з великої Літери" і "херпідушні 2.0 "
наступних виборах і продовжувати красти !!
Що буде з Украіною після цих перемовин Трампа і військового
злочинця кремля , його не цікавить !!
Все потужно під контролем
А вони це помітять?
24 февраля 2022 в связи с вторжением России на Украину «Тольяттиазот» прекратил транзит аммиака по трубопроводу и заявил о проработке железнодорожных маршрутов.
баран
Vik Tor #521724
это аналитический сайт, на нем принято подтверждать свои слова ссылками на сообщения в прессе.
Вы же серьезный аналитик, а не балабол?
Они пишут на скользкие темы. Человеческий мозг не может удержать всю информацию. Проверил себя. "А не путаю ли я" И пиши дальше.
Но, уважаемый Vik Tor #521724 вы же не такой?