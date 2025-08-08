Зеленский анонсировал введение новых санкций против РФ

Президент Владимир Зеленский согласовал несколько новых санкционных пакетов Украины против России.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Он пообещал, что "вскоре будут соответствующие решения".

"Я провел особое совещание с чиновниками и командой Офиса по нашей работе на европейском направлении, с партнерами в Европейском Союзе и европейскими странами за пределами Евросоюза", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что введенные санкции против России эффективно ударили по экономике страны-агрессора.

"Россия не считается с потерями людей. Они блокируют всю информацию о своих потерях. Но они не могут заблокировать объективную реальность - то, что чувствует российская экономика, то, как прекращают работу российские предприятия, то, как терпит убытки российская логистика. Санкции могут сработать именно так, как нам нужно. Я хочу поблагодарить сегодня всех в мире, кто нам помогает - помогает завершению войны", - добавил он.

