2 167 61

Зеленский анонсировал введение новых санкций против РФ

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский согласовал несколько новых санкционных пакетов Украины против России.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Он пообещал, что "вскоре будут соответствующие решения".

"Я провел особое совещание с чиновниками и командой Офиса по нашей работе на европейском направлении, с партнерами в Европейском Союзе и европейскими странами за пределами Евросоюза", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что введенные санкции против России эффективно ударили по экономике страны-агрессора.

"Россия не считается с потерями людей. Они блокируют всю информацию о своих потерях. Но они не могут заблокировать объективную реальность - то, что чувствует российская экономика, то, как прекращают работу российские предприятия, то, как терпит убытки российская логистика. Санкции могут сработать именно так, как нам нужно. Я хочу поблагодарить сегодня всех в мире, кто нам помогает - помогает завершению войны", - добавил он.

Автор: 

Зеленский Владимир россия санкции


Топ комментарии
+16
заборонить виступати 95 кварталу на росії та закриє свої фірми там?
08.08.2025 21:00 Ответить
+11
ужоооосссс...пітун всрався
08.08.2025 20:54 Ответить
+10
І нафтопровід «дружба» прикриє?
08.08.2025 20:57 Ответить
Ого, Єрмаку обмежений інтернет запровадив?
на 4 рік війни
08.08.2025 20:54 Ответить
Точно на 4 рік війни?
08.08.2025 21:30 Ответить
Відповідно до суті сказаного мною, так.
08.08.2025 23:30 Ответить
Сама головна санкція- вбити моль
08.08.2025 20:55 Ответить
Ета другоє
08.08.2025 21:28 Ответить
+++
Именно. Это внешнее управление.
Или вы считаете что охфис президента сам принял решение газ перекрыть, а нефть продолжать транспортировать?
08.08.2025 21:41 Ответить
Не на часі....
08.08.2025 23:19 Ответить
Клоун проти своїх кошерних запроааадь мародерів
08.08.2025 20:59 Ответить
ідіот...
08.08.2025 21:01 Ответить
А вони там в рашці, хоч в курсі про санкції? А то ще не встигнуть зняти кошти з рахунків ощадбанку
08.08.2025 21:02 Ответить
а де "три тисячі" ракет?
08.08.2025 21:07 Ответить
...а санкції які - потужні, незламні, тривалі, справедливі...?
08.08.2025 21:07 Ответить
вже Потужні з великої літери

А ще рішенням осбб вводиться новий рівень санкцій "херпідушні" "Херпідушні з великої Літери" і "херпідушні 2.0 "
08.08.2025 21:19 Ответить
Що воно несе??? московити сидять на дивані і ржуть!!!
08.08.2025 21:09 Ответить
08.08.2025 21:10 Ответить
Задача Зехерпіду , залишитися при владі і виграти вибори на
наступних виборах і продовжувати красти !!
Що буде з Украіною після цих перемовин Трампа і військового
злочинця кремля , його не цікавить !!
08.08.2025 21:15 Ответить
Або награбувати як можна побільше і втекти за кордон. Множинне громадянство прийняли, втікати є з чим і куди. Україна його тримає тільки як заробіток, а культура, мова, віра у нього інші. Він і його шобла бажають, щоб Україна програла у війні і не було кому об'являти їх в розшук. Це моя особиста точка зору.
08.08.2025 22:23 Ответить
Та мля попугай який....
Все потужно під контролем
08.08.2025 21:18 Ответить
Зеленський анонсував запровадження нових санкцій проти РФ

А вони це помітять?
08.08.2025 21:18 Ответить
08.08.2025 21:20 Ответить
Вова, ****, нам не мир нужен, а победа. Какой мир ты готовишь, мы, примерно. подозреваем.
08.08.2025 21:23 Ответить
Яка, ****, пабєда? Перемогти ворога коли на чолі держави стоїть проксі ворога неможливо. Хочемо перемоги або хоча б гідного миру? Тоді треба швидко міняти владу на українську, а не залишати при владі москальську ляльку, яка лише імітує українську владу та варнякати про "пабєду"
08.08.2025 22:13 Ответить
Це піар річної давнини.
08.08.2025 22:59 Ответить
Он завтра Трамп санкції не влупить бо путлєр обіцяв перемовини
08.08.2025 21:22 Ответить
Пішли новини одна хужа другої і Україна постійно в прольоті
08.08.2025 21:26 Ответить
Пук в калюжу..
08.08.2025 21:27 Ответить
08.08.2025 21:29 Ответить
Чепушило мародерное
08.08.2025 21:29 Ответить
Орел,це потужно.Па-раша тремтить від таких санкцій.Це все нащо здатний ЗЕленський?
08.08.2025 21:30 Ответить
ви уявляєте який це пердіж в муку? як окупанти злежать від українських санкцій на сьогодні??? а по друге аміакопровід працює з параші, нафтопровід працює.
08.08.2025 21:31 Ответить
Мол кто не ест, тот и не пьёт, - И выпил, кстати. Все сразу повскакали с мест, Но тут малец с поправкой влез: "Кто не работает - не ест, Ты спутал, батя!"
24 февраля 2022 в связи с вторжением России на Украину «Тольяттиазот» прекратил транзит аммиака по трубопроводу и заявил о проработке железнодорожных маршрутов.
08.08.2025 21:53 Ответить
чув щось про зернове перемир'я? основною вимогою було перекачка аміаку до Одеси. баран.
08.08.2025 21:57 Ответить
Уважаемый баран
Vik Tor #521724
это аналитический сайт, на нем принято подтверждать свои слова ссылками на сообщения в прессе.
Вы же серьезный аналитик, а не балабол?
08.08.2025 22:16 Ответить
Больше всего я поражаюсь лени.
Они пишут на скользкие темы. Человеческий мозг не может удержать всю информацию. Проверил себя. "А не путаю ли я" И пиши дальше.
Но, уважаемый Vik Tor #521724 вы же не такой?
08.08.2025 22:23 Ответить
Самоубийство? Разве клован на такое способен?...?
08.08.2025 21:32 Ответить
смерть клоуна в скумбрії
08.08.2025 21:37 Ответить
Агент рабсии может угрожать только своим самубийством, другого такого дебила путлер больше во всем мире не найдет. Это же этот, по кличке "говорун".
08.08.2025 21:42 Ответить
ну чому ж.... ще єрмак є. той відразу на пряму все здасть. а наші довбодауни вже рвуть за нього свої пердаки.
08.08.2025 21:44 Ответить
Так может это не довбодауни , а просто агенты *******, которые выступают тут за клована? Такой прпагандистской компании за пезидента Украины еще никто во всем мире не видел.. Зеля выгоден путлеру.
08.08.2025 22:09 Ответить
тут я з вми повністю згоден. спіймай зєлєбобу- і зроби йому попередження з ноги в його зелену сосалку
08.08.2025 22:12 Ответить
А тут у меня и главный вопрос: за кого Вы голосовали в 2019 году?
08.08.2025 22:52 Ответить
дебильновато
08.08.2025 21:37 Ответить
невже заборонить транслювати на параші "скотів" тобто сватів
08.08.2025 21:38 Ответить
ля мур....

08.08.2025 21:42 Ответить
На нари ішака! На четвертому році великої війни чмо роздуплилось.
08.08.2025 21:46 Ответить
Покажчик потужнометра на річці Тиса сягнув позначки 150 кіlovova
08.08.2025 21:52 Ответить
знатный анансист!
08.08.2025 21:53 Ответить
хоть в тарелку себе насри нарк, от таких санкций
08.08.2025 22:01 Ответить
Не сміши своїми санкціями. Чому ми до сих пір качаємо рашистский газ і нафту? Остальні санкції можеш в сраку собі запхати
08.08.2025 22:01 Ответить
так нада. більшіст підтримує.
08.08.2025 22:09 Ответить
Що ще можна анонсовувати ще жорсткіше, що ще не було все найжорсткіше до тепер зроблено до тепер???
08.08.2025 22:08 Ответить
Ау, які санкції? ВІЙНА, ушлйопки.
08.08.2025 22:14 Ответить
Зєля як і до президенства продовжує пародіювати інших президентів. На цей раз він пародіює санкції від Трампа. Ну кацапські Іскандери ж повинні сміятися хоч з якихось санкцій.
08.08.2025 22:16 Ответить
Не , ну теперь они точно , до смерти напугаются.
08.08.2025 22:22 Ответить
08.08.2025 22:33 Ответить
санкції Ішака з кожним днем все потужніше!
08.08.2025 22:37 Ответить
А є санкциї на 95 квартал, Сватів і інше зеленое гівно?
08.08.2025 23:03 Ответить
А чего до сих пор не вводил?
08.08.2025 23:21 Ответить
 
 