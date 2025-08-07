В течение 24-36 часов Трамп примет решение о вторичных санкциях против РФ, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио рассказал, введут ли Штаты вторичные санкции против РФ после завершения срока дедлайна, который Дональд Трамп дал Путину для завершения войны против Украины.

Об этом он рассказал в интервью Fox Business, передает Цензор.НЕТ.

"Что ж, это решение, которое президент должен принять в течение следующих 24-36 часов", - отметил он.

"Многое будет зависеть от того, как пройдут переговоры - работа, которую мы будем проводить в течение следующих нескольких дней, от прогресса. И потом, в конечном итоге, президент примет решение о том, считает ли он необходимым вводить санкции или нет, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация", - добавил Рубио.

Читайте также: США продолжат давить на Россию санкциями, - Бессент

В Белом доме ранее заявили, что США планируют ввести вторичные санкции против РФ 8 августа.

Напомним, что 6 августа спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным: их диалог длился около 3 часов.

Впоследствии президент США Дональд Трампа назвал "очень продуктивной" встречу своего спецпосланника Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным в России 6 августа, на которой обсуждалось завершение войны РФ против Украины.

Читайте: В Литве надеются, что США введут санкции против РФ, как и обещали