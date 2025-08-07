РУС
В течение 24-36 часов Трамп примет решение о вторичных санкциях против РФ, - Рубио

Введут ли США санкции против РФ Рубио дал ответ

Государственный секретарь США Марко Рубио рассказал, введут ли Штаты вторичные санкции против РФ после завершения срока дедлайна, который Дональд Трамп дал Путину для завершения войны против Украины.

Об этом он рассказал в интервью Fox Business, передает Цензор.НЕТ.

"Что ж, это решение, которое президент должен принять в течение следующих 24-36 часов", - отметил он.

"Многое будет зависеть от того, как пройдут переговоры - работа, которую мы будем проводить в течение следующих нескольких дней, от прогресса. И потом, в конечном итоге, президент примет решение о том, считает ли он необходимым вводить санкции или нет, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация", - добавил Рубио.

Читайте также: США продолжат давить на Россию санкциями, - Бессент

В Белом доме ранее заявили, что США планируют ввести вторичные санкции против РФ 8 августа.

Напомним, что 6 августа спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным: их диалог длился около 3 часов.

Впоследствии президент США Дональд Трампа назвал "очень продуктивной" встречу своего спецпосланника Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным в России 6 августа, на которой обсуждалось завершение войны РФ против Украины.

Читайте: В Литве надеются, что США введут санкции против РФ, как и обещали

Думаю що вже ніяких санкцій не буде. Тампон вже мріє як з ****** п'є коньяк в Ялті і отримує шнобелівську премію "миру"
Заборонить путіну в'їзд в Гренландію.
Ну звісно. Через 36 годин рудий ідіот ухвалить рішення подивитися,що буде далі.
Заборонить путіну в'їзд в Гренландію.
плюс кокс мексиканських наркокартелів для кремля обкладе митом 50 відсотків
Пягну. Зайци косят траву трик мраву
Бреше як москаль
а може не ухвалить
Думаю що вже ніяких санкцій не буде. Тампон вже мріє як з ****** п'є коньяк в Ялті і отримує шнобелівську премію "миру"
Протягом 24-36 годин. Це нагадує відомий мем про "минут 10, 15.. минут 5, 10 5-го, 4, 5.. 10, 5-го.. утра"
Краснов не піде проти РФ - його ворог Україна і Европа
Ну звісно. Через 36 годин рудий ідіот ухвалить рішення подивитися,що буде далі.
Міг би закріпити перемовини санкціями
З великої хмари та малий дощ. Ті санкції вже до лампочки. Це як пожежу гасити - коли тільки сірник горить, то можна линути шклянку води і вистачить, а вже коли горить хата, то пафосно бігати зі шклянкою якось не має сенсу.
Говорили, балакали, кричали, ще й плакали….
Тримайте його семеро 24 -36 годин!!!
"Фсьо... приехали... Поезд дальше не идёт...". У Трампа і "трампусиків" вичерпується "кредит довіри"... В кінці-кінців, прийдеться, все-таки, "за базар атвечать"...
Трампидло виявився звичайнісіньким брехлом, яке стоїть перед фюрером кацапського чсвинорейху на задніх лапках і дружньо мотиляє перед ним хвостиком. При Байдені США були могутньою наддержавою, яку поважали в світі. А з приходом в Білий дурдом старого рудого пирдуна Трампекса, вплив США тепер такий, як у Ботсвани.
Трамп готує дірочку під Нобелевську премію, на трьох ***** та зе.
чого не вводить ті санкції? ми колись їх дочекаємося? поки у путіна є гроші на війну, то вона буде продовжуватися, бо імперія зла вважає Україну своєю територією. Якщо нічого не зроблять зараз, щоб лишити путіна бабла, то потім буде пізно.
кацапи пишуть у змі, що до зими їм треба забрати повністю 4 області, примусити Україну до повної демілітаризації і відмови від НАТО, тоді вони будуть вважати, що їх цілі виконані. Навіть, якщо так і відбудеться, то що далі? Як довго це "перемир'я " буде тривати - півроку, рік, два?
Муйня.Аби хотів,вже б ухвалив.Та і болт клав путін на ті санкції.Вони корінці жертимуть,а воювати будуть.
Сам же ***ло сказав,що є два варіанти,або п'яному під забором здохнуть,або як «героєм»на сво...
24 - 36 - 48 годин: 10 - 50 -100 днів: півроку - 2 -3 . Може десь у другому президентському строку
Ну, пінгвіни з незачселених островів, начувайтеся! Україні також прилетить за транспортування московитської нафти. А що буде Московії?Скоріш за все - нічого, бо "друг Болодья" так хоче припинити війну, яку почав Байден...
Так він і не обіцяє ввести якісь"санкції", є обіцянка прийняти рішення про рішення...та там і такі собі санкції, ні про що, "пекельні" вже були...
Ставлю на "Сцикане"
Дежавю. Уже було про 24 години.
Про "24 години" вже було,а 24/36-набагато круче..
Одна надія на Венса,майбутнього господаря БД...
