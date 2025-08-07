УКР
Протягом 24-36 годин Трамп ухвалить рішення щодо вторинних санкцій проти РФ, - Рубіо

Чи запровадять США санкції проти РФ Рубіо дав відповідь

Державний секретар США Марко Рубіо розповів, чи запровадять Штати вторинні санкції проти РФ після завершення терміну дедлайну, який Дональд Трамп дав Путіну для завершення війни проти України.

Про це він розповів в інтерв'ю Fox Business, передає Цензор.НЕТ.

"Що ж, це рішення, яке президент має ухвалити протягом наступних 24-36 годин", - зазначив він.

"Багато чого буде залежати від того, як пройдуть переговори - робота, яку ми будемо проводити протягом наступних кількох днів, від прогресу. І потім, в кінцевому підсумку, президент ухвалить рішення про те, чи вважає він за необхідне запроваджувати санкції чи ні, залежно від того, як буде розвиватися ситуація", - додав Рубіо.

Читайте також: США продовжать тиснути на Росію санкціями, - Бессент

У Білому домі раніше заявили, що США планують запровадити вторинні санкції проти РФ 8 серпня.

Нагадаємо, що 6 серпня спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним: їхній діалог тривав близько 3 годин.

Згодом президент США Дональд Трампа назвав "дуже продуктивною" зустріч свого спецпосланця Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним у Росії 6 серпня, на якій обговорювалося завершення війни РФ проти України.

Читайте: У Литві сподіваються, що США запровадять санкції проти РФ, як і обіцяли

