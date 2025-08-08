Зеленський анонсував запровадження нових санкцій проти РФ
Президент Володимир Зеленський погодив кілька нових санкційних пакетів України проти Росії.
Про це голова держави повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Він пообіцяв, що "незабаром будуть відповідні рішення".
"Я провів особливу нараду з урядовцями та командою Офісу щодо нашої роботи на європейському напрямку, із партнерами у Європейському Союзі та європейськими країнами поза межами Євросоюзу", - зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що впроваджені санкції проти Росії ефективно вдарили по економіці країни-агресорки.
"Росія не рахується із втратами людей. Вони блокують усю інформацію про свої втрати. Але вони не можуть заблокувати об’єктивну реальність – те, що відчуває російська економіка, те, як припиняють роботу російські підприємства, те, як терпить збитки російська логістика. Санкції можуть спрацювати саме так, як нам потрібно. Я хочу подякувати сьогодні всім у світі, хто нам допомагає – допомагає завершенню війни", - додав він.
на 4 рік війни
Именно. Это внешнее управление.
Или вы считаете что охфис президента сам принял решение газ перекрыть, а нефть продолжать транспортировать?
А ще рішенням осбб вводиться новий рівень санкцій "херпідушні" "Херпідушні з великої Літери" і "херпідушні 2.0 "
наступних виборах і продовжувати красти !!
Що буде з Украіною після цих перемовин Трампа і військового
злочинця кремля , його не цікавить !!
Все потужно під контролем
А вони це помітять?
24 февраля 2022 в связи с вторжением России на Украину «Тольяттиазот» прекратил транзит аммиака по трубопроводу и заявил о проработке железнодорожных маршрутов.