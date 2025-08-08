УКР
1 368 42

Зеленський анонсував запровадження нових санкцій проти РФ

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський погодив кілька нових санкційних пакетів України проти Росії.

Про це голова держави повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Він пообіцяв, що "незабаром будуть відповідні рішення".

"Я провів особливу нараду з урядовцями та командою Офісу щодо нашої роботи на європейському напрямку, із партнерами у Європейському Союзі та європейськими країнами поза межами Євросоюзу", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що впроваджені санкції проти Росії ефективно вдарили по економіці країни-агресорки.

"Росія не рахується із втратами людей. Вони блокують усю інформацію про свої втрати. Але вони не можуть заблокувати об’єктивну реальність – те, що відчуває російська економіка, те, як припиняють роботу російські підприємства, те, як терпить збитки російська логістика. Санкції можуть спрацювати саме так, як нам потрібно. Я хочу подякувати сьогодні всім у світі, хто нам допомагає – допомагає завершенню війни", - додав він.

Автор: 

Зеленський Володимир (25022) росія (67114) санкції (12538)


Топ коментарі
+9
заборонить виступати 95 кварталу на росії та закриє свої фірми там?
показати весь коментар
08.08.2025 21:00 Відповісти
+7
ужоооосссс...пітун всрався
показати весь коментар
08.08.2025 20:54 Відповісти
+4
Сама головна санкція- вбити моль
показати весь коментар
08.08.2025 20:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ужоооосссс...пітун всрався
показати весь коментар
08.08.2025 20:54 Відповісти
Ого, Єрмаку обмежений інтернет запровадив?
на 4 рік війни
показати весь коментар
08.08.2025 20:54 Відповісти
Точно на 4 рік війни?
показати весь коментар
08.08.2025 21:30 Відповісти
Сама головна санкція- вбити моль
показати весь коментар
08.08.2025 20:55 Відповісти
І нафтопровід «дружба» прикриє?
показати весь коментар
08.08.2025 20:57 Відповісти
Ета другоє
показати весь коментар
08.08.2025 21:28 Відповісти
+++
Именно. Это внешнее управление.
Или вы считаете что охфис президента сам принял решение газ перекрыть, а нефть продолжать транспортировать?
показати весь коментар
08.08.2025 21:41 Відповісти
Клоун проти своїх кошерних запроааадь мародерів
показати весь коментар
08.08.2025 20:59 Відповісти
заборонить виступати 95 кварталу на росії та закриє свої фірми там?
показати весь коментар
08.08.2025 21:00 Відповісти
ідіот...
показати весь коментар
08.08.2025 21:01 Відповісти
А вони там в рашці, хоч в курсі про санкції? А то ще не встигнуть зняти кошти з рахунків ощадбанку
показати весь коментар
08.08.2025 21:02 Відповісти
а де "три тисячі" ракет?
показати весь коментар
08.08.2025 21:07 Відповісти
...а санкції які - потужні, незламні, тривалі, справедливі...?
показати весь коментар
08.08.2025 21:07 Відповісти
вже Потужні з великої літери

А ще рішенням осбб вводиться новий рівень санкцій "херпідушні" "Херпідушні з великої Літери" і "херпідушні 2.0 "
показати весь коментар
08.08.2025 21:19 Відповісти
Що воно несе??? московити сидять на дивані і ржуть!!!
показати весь коментар
08.08.2025 21:09 Відповісти
показати весь коментар
08.08.2025 21:10 Відповісти
Задача Зехерпіду , залишитися при владі і виграти вибори на
наступних виборах і продовжувати красти !!
Що буде з Украіною після цих перемовин Трампа і військового
злочинця кремля , його не цікавить !!
показати весь коментар
08.08.2025 21:15 Відповісти
Та мля попугай який....
Все потужно під контролем
показати весь коментар
08.08.2025 21:18 Відповісти
Зеленський анонсував запровадження нових санкцій проти РФ

А вони це помітять?
показати весь коментар
08.08.2025 21:18 Відповісти
показати весь коментар
08.08.2025 21:20 Відповісти
Вова, ****, нам не мир нужен, а победа. Какой мир ты готовишь, мы, примерно. подозреваем.
показати весь коментар
08.08.2025 21:23 Відповісти
Он завтра Трамп санкції не влупить бо путлєр обіцяв перемовини
показати весь коментар
08.08.2025 21:22 Відповісти
Пішли новини одна хужа другої і Україна постійно в прольоті
показати весь коментар
08.08.2025 21:26 Відповісти
Пук в калюжу..
показати весь коментар
08.08.2025 21:27 Відповісти
показати весь коментар
08.08.2025 21:29 Відповісти
Чепушило мародерное
показати весь коментар
08.08.2025 21:29 Відповісти
Орел,це потужно.Па-раша тремтить від таких санкцій.Це все нащо здатний ЗЕленський?
показати весь коментар
08.08.2025 21:30 Відповісти
ви уявляєте який це пердіж в муку? як окупанти злежать від українських санкцій на сьогодні??? а по друге аміакопровід працює з параші, нафтопровід працює.
показати весь коментар
08.08.2025 21:31 Відповісти
Мол кто не ест, тот и не пьёт, - И выпил, кстати. Все сразу повскакали с мест, Но тут малец с поправкой влез: "Кто не работает - не ест, Ты спутал, батя!"
24 февраля 2022 в связи с вторжением России на Украину «Тольяттиазот» прекратил транзит аммиака по трубопроводу и заявил о проработке железнодорожных маршрутов.
показати весь коментар
08.08.2025 21:53 Відповісти
чув щось про зернове перемир'я? основною вимогою було перекачка аміаку до Одеси. баран.
показати весь коментар
08.08.2025 21:57 Відповісти
Самоубийство? Разве клован на такое способен?...?
показати весь коментар
08.08.2025 21:32 Відповісти
смерть клоуна в скумбрії
показати весь коментар
08.08.2025 21:37 Відповісти
Агент рабсии может угрожать только своим самубийством, другого такого дебила путлер больше во всем мире не найдет. Это же этот, по кличке "говорун".
показати весь коментар
08.08.2025 21:42 Відповісти
ну чому ж.... ще єрмак є. той відразу на пряму все здасть. а наші довбодауни вже рвуть за нього свої пердаки.
показати весь коментар
08.08.2025 21:44 Відповісти
дебильновато
показати весь коментар
08.08.2025 21:37 Відповісти
невже заборонить транслювати на параші "скотів" тобто сватів
показати весь коментар
08.08.2025 21:38 Відповісти
ля мур....

показати весь коментар
08.08.2025 21:42 Відповісти
На нари ішака! На четвертому році великої війни чмо роздуплилось.
показати весь коментар
08.08.2025 21:46 Відповісти
Покажчик потужнометра на річці Тиса сягнув позначки 150 кіlovova
показати весь коментар
08.08.2025 21:52 Відповісти
знатный анансист!
показати весь коментар
08.08.2025 21:53 Відповісти
хоть в тарелку себе насри нарк, от таких санкций
показати весь коментар
08.08.2025 22:01 Відповісти
Не сміши своїми санкціями. Чому ми до сих пір качаємо рашистский газ і нафту? Остальні санкції можеш в сраку собі запхати
показати весь коментар
08.08.2025 22:01 Відповісти
 
 