Зеленський анонсував запровадження нових санкцій проти РФ

Президент Володимир Зеленський погодив кілька нових санкційних пакетів України проти Росії.

Про це голова держави повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Він пообіцяв, що "незабаром будуть відповідні рішення".

"Я провів особливу нараду з урядовцями та командою Офісу щодо нашої роботи на європейському напрямку, із партнерами у Європейському Союзі та європейськими країнами поза межами Євросоюзу", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що впроваджені санкції проти Росії ефективно вдарили по економіці країни-агресорки.

"Росія не рахується із втратами людей. Вони блокують усю інформацію про свої втрати. Але вони не можуть заблокувати об’єктивну реальність – те, що відчуває російська економіка, те, як припиняють роботу російські підприємства, те, як терпить збитки російська логістика. Санкції можуть спрацювати саме так, як нам потрібно. Я хочу подякувати сьогодні всім у світі, хто нам допомагає – допомагає завершенню війни", - додав він.

