Путин, я считаю, хочет видеть мир, - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что диктатор РФ Владимир Путин хочет мира.

Об этом он сказал во время церемонии подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Белом доме, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Европейские лидеры хотят видеть мир. Президент Путин, я считаю, хочет видеть мир, и Зеленский хочет видеть мир сейчас", - сказал лидер США.

Он также добавил, что Зеленский должен получить все необходимое, потому что ему придется подготовиться к подписанию определенного документа.

"И я думаю, что он упорно работает, чтобы это сделать",- сказал президент США.

Ранее Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным состоится в ближайшее время.

Читайте также: Путин может предложить Трампу "закрепить" за РФ контроль над оккупированными территориями в обмен на вывод войск из других районов, - WSJ