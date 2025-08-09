2 991 49
Путин, я считаю, хочет видеть мир, - Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что диктатор РФ Владимир Путин хочет мира.
Об этом он сказал во время церемонии подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Белом доме, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Европейские лидеры хотят видеть мир. Президент Путин, я считаю, хочет видеть мир, и Зеленский хочет видеть мир сейчас", - сказал лидер США.
Он также добавил, что Зеленский должен получить все необходимое, потому что ему придется подготовиться к подписанию определенного документа.
"И я думаю, что он упорно работает, чтобы это сделать",- сказал президент США.
Ранее Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным состоится в ближайшее время.
Топ комментарии
+27 Gary Grant
показать весь комментарий09.08.2025 00:11 Ответить Ссылка
+17 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показать весь комментарий09.08.2025 00:12 Ответить Ссылка
+14 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показать весь комментарий09.08.2025 00:17 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Підкорений, у своїх ніг!
Невже ядерну зброю повернуть?
Та хрен там, отримаємо черговий ультиматум від *****, який "бажає миру".
А Гитлер ,наверное - ЕВРЕЕВ ОБОЖАЛ?
Оху.....ая логика у Трампа
Блт, Світ реально перетворюється в Оруелівський.
Но самое плохое для Украины то, что все подписанные бумажки будут значить ровно столько, сколько и будапештский меморандум, тоесть 0.
Уйдет Трамп через 4 года, и ничего Путину не помешает возобновить СВО под предлогом якобы агресовного поведения Украины по отношению к ДНР и ЛНР.
Трамп, несе повну галіматню, набір випадкових слів…. Це днище, прутень, воєнний злочинець‼️‼️‼️💯%!!!
А я вважаю, що фюрер лапотної кацапії - *****, і треба його відправити на концерт йосі кака.бздона. На перший ряд.
«Нам нужен мир, желатетьно весь.»