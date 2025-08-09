РУС
Путин, я считаю, хочет видеть мир, - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что диктатор РФ Владимир Путин хочет мира.

Об этом он сказал во время церемонии подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Белом доме, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Европейские лидеры хотят видеть мир. Президент Путин, я считаю, хочет видеть мир, и Зеленский хочет видеть мир сейчас", - сказал лидер США.

Он также добавил, что Зеленский должен получить все необходимое, потому что ему придется подготовиться к подписанию определенного документа.

"И я думаю, что он упорно работает, чтобы это сделать",- сказал президент США.

Ранее Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным состоится в ближайшее время.

Читайте также: Путин может предложить Трампу "закрепить" за РФ контроль над оккупированными территориями в обмен на вывод войск из других районов, - WSJ

+27
Де санкції,мудак?
показать весь комментарий
09.08.2025 00:11 Ответить
+17
Тромб співучасник путлера - найбільшого злочинця в 21 столітті.
показать весь комментарий
09.08.2025 00:12 Ответить
+14
Агент Краснов скоріше на Україну санкції накладе.
показать весь комментарий
09.08.2025 00:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так, безумовно!
Підкорений, у своїх ніг!
показать весь комментарий
09.08.2025 00:10 Ответить
Наразі він вже сам плазує перед сі і кімом, але рудий агент витягне його з ями.
показать весь комментарий
09.08.2025 01:13 Ответить
Де санкції,мудак?
показать весь комментарий
09.08.2025 00:11 Ответить
Агент Краснов скоріше на Україну санкції накладе.
показать весь комментарий
09.08.2025 00:17 Ответить
Він також додав, що Зеленський має отримати все необхідне, Джерело: https://censor.net/ua/n3567794

Невже ядерну зброю повернуть?
Та хрен там, отримаємо черговий ультиматум від *****, який "бажає миру".
показать весь комментарий
09.08.2025 00:11 Ответить
Зєлі необхідно тільки недоторканість його шкурки і бабла. За це він і торгувався, за це і продає Україну.
показать весь комментарий
09.08.2025 01:11 Ответить
Долі мільйонів людей зруйновані. Серед них тисячі готові покарати придурка фізично. Жодна приватна охорона в будь якій точці планети його не врятує і якщо не зможуть дотягнутись до нього, то дотягнуться до його дітей, батьків, дружини і заберуть у нього те що втратили самі. Хтось буде полювати на гроші, хтось на тіла, але результат буде фатальний для придурка.
показать весь комментарий
09.08.2025 06:33 Ответить
Тромб співучасник путлера - найбільшого злочинця в 21 столітті.
показать весь комментарий
09.08.2025 00:12 Ответить
і всі мовчать....
показать весь комментарий
09.08.2025 00:40 Ответить
... бо благоденствують.
показать весь комментарий
09.08.2025 07:57 Ответить
Мама дорогая !!!
А Гитлер ,наверное - ЕВРЕЕВ ОБОЖАЛ?
Оху.....ая логика у Трампа
показать весь комментарий
09.08.2025 00:13 Ответить
я не вірила, що сша можуть самознищитись, а от дивися ж...
показать весь комментарий
09.08.2025 00:14 Ответить
Путлєр хоче бачити лише смерть України. Кацапстан і мир - поняття несумісні.
показать весь комментарий
09.08.2025 00:16 Ответить
Донні, випускай на волю Дэвида Чепмена, бо він хоче миру , а заодне і всіх серійних вбивць, бо вони теж за мир во всьом мірє
показать весь комментарий
09.08.2025 00:17 Ответить
А ми хочемо побачити ВВХ в такому вигляді

показать весь комментарий
09.08.2025 00:17 Ответить
" Путін, я вважаю, хоче бачити мир "... сказав трамп, заглянувши в очко пуйла...
показать весь комментарий
09.08.2025 00:18 Ответить
"Війна - це мир, свобода - це рабство, незнання - сила".

Блт, Світ реально перетворюється в Оруелівський.
показать весь комментарий
09.08.2025 00:19 Ответить
Выведение войск с украинской земли, это фактическое признание поражения и первый шаг к полной капитуляции.
Но самое плохое для Украины то, что все подписанные бумажки будут значить ровно столько, сколько и будапештский меморандум, тоесть 0.
Уйдет Трамп через 4 года, и ничего Путину не помешает возобновить СВО под предлогом якобы агресовного поведения Украины по отношению к ДНР и ЛНР.
показать весь комментарий
09.08.2025 00:19 Ответить
А чого уйдьот? Чого аж через 4 роки? Через місяць. Але Донні то вже буде нецікаво. Чехословаччина після Мюнхену скіко проіснувала?
показать весь комментарий
09.08.2025 00:49 Ответить
Це ж вже було! Перемир'я осетинсько-грузинської війни, а потім нова війна 8.08.2008 нібито тому що Грузія порушила перемир'я.
показать весь комментарий
09.08.2025 00:26 Ответить
Вже колись один бачив в очах х...ла мир...
показать весь комментарий
09.08.2025 00:26 Ответить
Де Меланія?Вона що поїхала відпочивати а того дурачка самого лишила?Але якщо розібратись ,то в реальності чмо завербоване тому і несе таку діч!Бо купа папочок у гебні є на того дональда,от і тримають його за фаберже.
показать весь комментарий
09.08.2025 00:30 Ответить
Шоб ти здох!
показать весь комментарий
09.08.2025 00:30 Ответить
Просто чучела в бейсболці. Шмаровоз автозагарний!
показать весь комментарий
09.08.2025 00:37 Ответить
З першої війни московитів, проти мирної Ічкерії та по сьогодення, прутень теліпає обвислою єрундою і теревенить про мир😡🤯😡🤯😡🤬🤯?!?!
Трамп, несе повну галіматню, набір випадкових слів…. Це днище, прутень, воєнний злочинець‼️‼️‼️💯%!!!
показать весь комментарий
09.08.2025 00:44 Ответить
А сколько людей надеялись, что рыжий выходит из рабства и вот-вот наложит адские санкции. Наивные...
показать весь комментарий
09.08.2025 00:44 Ответить
путін хоче одного, щоб українців не стало, максимум, щоб лишилися малароси і хахли - послушниє братья кацапья
показать весь комментарий
09.08.2025 00:47 Ответить
путін захоче миру, коли в росії з голодухи будуть жерти кору, бо його рублі стануть фантіками
показать весь комментарий
09.08.2025 00:49 Ответить
Але це йому не загрожує, рудий гандодік його порятує.
показать весь комментарий
09.08.2025 00:59 Ответить
Помаранчевий дібіл за старе
показать весь комментарий
09.08.2025 00:53 Ответить
Це крах
показать весь комментарий
09.08.2025 00:55 Ответить
Наша пісня гарна, нова, починаймо її знову. Дебіл!
показать весь комментарий
09.08.2025 00:57 Ответить
Кончена мразь. Віддати ***** Україну, зняти з Сосії санкції... Авжеж ***** хоче такого миру. І це замість санкцій проти Сосії якими рижий обмудок стільки лякав?
показать весь комментарий
09.08.2025 01:01 Ответить
Трампа розвели як целку.
показать весь комментарий
09.08.2025 01:12 Ответить
та яка він целка. Він так смокче на весь світ що порівнянні з ним топова порно актриса - пристойна жінка
показать весь комментарий
09.08.2025 01:17 Ответить
Мається на увазі то що в целок досвіду нема.
показать весь комментарий
09.08.2025 01:22 Ответить
ТАКІ ЖОРСТОКІ САНЦІІ ВВВЕДУ ТАКІ ЖОРСТОКІ - взьму і віддам РФ все що вона хочу. ШАХ І МАТ
показать весь комментарий
09.08.2025 01:15 Ответить
Укрїні пофік що хоче ху-ло треба ще чуток витримати і раша посиплеться.
показать весь комментарий
09.08.2025 01:24 Ответить
Дурень думкою багатіє.
показать весь комментарий
09.08.2025 01:29 Ответить
руZZкій мір це щоденне вбивство мирняка у їхніх же домівках
показать весь комментарий
09.08.2025 02:10 Ответить
Путін захоче побачити мир тоді, коли його винесуть вперед ногами.
показать весь комментарий
09.08.2025 05:41 Ответить
З такою думкою на перемовини? Він нас продасть.
показать весь комментарий
09.08.2025 06:21 Ответить
Та (ОЙ)б вашу мати, призначте вже якусь спеціальну людину шо буде слідкувати, чи їсть він свої пігулки, чи випльовує!!!!
показать весь комментарий
09.08.2025 06:41 Ответить
Рудий донні таки міцно сидить на кремлівській пляшці.
показать весь комментарий
09.08.2025 07:03 Ответить
Трамп може таке вважати. Ну що можна взяти в старого пирдуна Донні.
А я вважаю, що фюрер лапотної кацапії - *****, і треба його відправити на концерт йосі кака.бздона. На перший ряд.
показать весь комментарий
09.08.2025 07:12 Ответить
Та фігня це, мета пуйла знищити Україну і українців. Бідного Донні дурять!
показать весь комментарий
09.08.2025 07:47 Ответить
Трамп такий же лошок як і ЗЄля, який бачив мир в очах Пуйла.
«Нам нужен мир, желатетьно весь.»
показать весь комментарий
09.08.2025 07:48 Ответить
Півроку - коту під хвіст. Він знову за своє.
показать весь комментарий
09.08.2025 08:08 Ответить
Трапм враг.
показать весь комментарий
09.08.2025 08:12 Ответить
 
 