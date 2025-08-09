Путін, я вважаю, хоче бачити мир, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що диктатор РФ Володимир Путін хоче миру.

Про це він сказав під час церемонії підписання мирної угоди між Азербайджаном та Вірменією в Білому домі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Європейські лідери хочуть бачити мир. Президент Путін, я вважаю, хоче бачити мир, і Зеленський хоче бачити мир зараз", - сказав лідер США.

Він також додав, що Зеленський має отримати все необхідне, бо йому доведеться підготуватися до підписання певного документу.

"І я думаю, що він наполегливо працює, щоби це зробити",- сказав президент США.

Раніше Трамп заявив, що його зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним відбудеться найближчим часом.

