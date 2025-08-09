УКР
Путін, я вважаю, хоче бачити мир, - Трамп

трамп,путін

Президент США Дональд Трамп вважає, що диктатор РФ Володимир Путін хоче миру.

Про це він сказав під час церемонії підписання мирної угоди між Азербайджаном та Вірменією в Білому домі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Європейські лідери хочуть бачити мир. Президент Путін, я вважаю, хоче бачити мир, і Зеленський хоче бачити мир зараз", - сказав лідер США.

Він також додав, що Зеленський має отримати все необхідне, бо йому доведеться підготуватися до підписання певного документу.

"І я думаю, що він наполегливо працює, щоби це зробити",- сказав президент США.

Раніше Трамп заявив, що його зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним відбудеться найближчим часом.

Читайте також: Путін може запропонувати Трампу "закріпити" за РФ контроль над окупованими територіями в обмін на виведення військ з інших районів, - WSJ

Автор: 

путін володимир (24417) Трамп Дональд (6676)


Топ коментарі
+17
Де санкції,мудак?
показати весь коментар
09.08.2025 00:11 Відповісти
+12
Тромб співучасник путлера - найбільшого злочинця в 21 столітті.
показати весь коментар
09.08.2025 00:12 Відповісти
+7
Мама дорогая !!!
А Гитлер ,наверное - ЕВРЕЕВ ОБОЖАЛ?
Оху.....ая логика у Трампа
показати весь коментар
09.08.2025 00:13 Відповісти
Так, безумовно!
Підкорений, у своїх ніг!
показати весь коментар
09.08.2025 00:10 Відповісти
Наразі він вже сам плазує перед сі і кімом, але рудий агент витягне його з ями.
показати весь коментар
09.08.2025 01:13 Відповісти
Де санкції,мудак?
показати весь коментар
09.08.2025 00:11 Відповісти
Агент Краснов скоріше на Україну санкції накладе.
показати весь коментар
09.08.2025 00:17 Відповісти
Він також додав, що Зеленський має отримати все необхідне, Джерело: https://censor.net/ua/n3567794

Невже ядерну зброю повернуть?
Та хрен там, отримаємо черговий ультиматум від *****, який "бажає миру".
показати весь коментар
09.08.2025 00:11 Відповісти
Зєлі необхідно тільки недоторканість його шкурки і бабла. За це він і торгувався, за це і продає Україну.
показати весь коментар
09.08.2025 01:11 Відповісти
Тромб співучасник путлера - найбільшого злочинця в 21 столітті.
показати весь коментар
09.08.2025 00:12 Відповісти
і всі мовчать....
показати весь коментар
09.08.2025 00:40 Відповісти
Мама дорогая !!!
А Гитлер ,наверное - ЕВРЕЕВ ОБОЖАЛ?
Оху.....ая логика у Трампа
показати весь коментар
09.08.2025 00:13 Відповісти
я не вірила, що сша можуть самознищитись, а от дивися ж...
показати весь коментар
09.08.2025 00:14 Відповісти
Путлєр хоче бачити лише смерть України. Кацапстан і мир - поняття несумісні.
показати весь коментар
09.08.2025 00:16 Відповісти
Донні, випускай на волю Дэвида Чепмена, бо він хоче миру , а заодне і всіх серійних вбивць, бо вони теж за мир во всьом мірє
показати весь коментар
09.08.2025 00:17 Відповісти
А ми хочемо побачити ВВХ в такому вигляді

показати весь коментар
09.08.2025 00:17 Відповісти
" Путін, я вважаю, хоче бачити мир "... сказав трамп, заглянувши в очко пуйла...
показати весь коментар
09.08.2025 00:18 Відповісти
"Війна - це мир, свобода - це рабство, незнання - сила".

Блт, Світ реально перетворюється в Оруелівський.
показати весь коментар
09.08.2025 00:19 Відповісти
Выведение войск с украинской земли, это фактическое признание поражения и первый шаг к полной капитуляции.
Но самое плохое для Украины то, что все подписанные бумажки будут значить ровно столько, сколько и будапештский меморандум, тоесть 0.
Уйдет Трамп через 4 года, и ничего Путину не помешает возобновить СВО под предлогом якобы агресовного поведения Украины по отношению к ДНР и ЛНР.
показати весь коментар
09.08.2025 00:19 Відповісти
А чого уйдьот? Чого аж через 4 роки? Через місяць. Але Донні то вже буде нецікаво. Чехословаччина після Мюнхену скіко проіснувала?
показати весь коментар
09.08.2025 00:49 Відповісти
Це ж вже було! Перемир'я осетинсько-грузинської війни, а потім нова війна 8.08.2008 нібито тому що Грузія порушила перемир'я.
показати весь коментар
09.08.2025 00:26 Відповісти
Вже колись один бачив в очах х...ла мир...
показати весь коментар
09.08.2025 00:26 Відповісти
Де Меланія?Вона що поїхала відпочивати а того дурачка самого лишила?Але якщо розібратись ,то в реальності чмо завербоване тому і несе таку діч!Бо купа папочок у гебні є на того дональда,от і тримають його за фаберже.
показати весь коментар
09.08.2025 00:30 Відповісти
Шоб ти здох!
показати весь коментар
09.08.2025 00:30 Відповісти
Просто чучела в бейсболці. Шмаровоз автозагарний!
показати весь коментар
09.08.2025 00:37 Відповісти
З першої війни московитів, проти мирної Ічкерії та по сьогодення, прутень теліпає обвислою єрундою і теревенить про мир😡🤯😡🤯😡🤬🤯?!?!
Трамп, несе повну галіматню, набір випадкових слів…. Це днище, прутень, воєнний злочинець‼️‼️‼️💯%!!!
показати весь коментар
09.08.2025 00:44 Відповісти
А сколько людей надеялись, что рыжий выходит из рабства и вот-вот наложит адские санкции. Наивные...
показати весь коментар
09.08.2025 00:44 Відповісти
путін хоче одного, щоб українців не стало, максимум, щоб лишилися малароси і хахли - послушниє братья кацапья
показати весь коментар
09.08.2025 00:47 Відповісти
путін захоче миру, коли в росії з голодухи будуть жерти кору, бо його рублі стануть фантіками
показати весь коментар
09.08.2025 00:49 Відповісти
Але це йому не загрожує, рудий гандодік його порятує.
показати весь коментар
09.08.2025 00:59 Відповісти
Помаранчевий дібіл за старе
показати весь коментар
09.08.2025 00:53 Відповісти
Це крах
показати весь коментар
09.08.2025 00:55 Відповісти
Наша пісня гарна, нова, починаймо її знову. Дебіл!
показати весь коментар
09.08.2025 00:57 Відповісти
Кончена мразь. Віддати ***** Україну, зняти з Сосії санкції... Авжеж ***** хоче такого миру. І це замість санкцій проти Сосії якими рижий обмудок стільки лякав?
показати весь коментар
09.08.2025 01:01 Відповісти
Трампа розвели як целку.
показати весь коментар
09.08.2025 01:12 Відповісти
та яка він целка. Він так смокче на весь світ що порівнянні з ним топова порно актриса - пристойна жінка
показати весь коментар
09.08.2025 01:17 Відповісти
Мається на увазі то що в целок досвіду нема.
показати весь коментар
09.08.2025 01:22 Відповісти
ТАКІ ЖОРСТОКІ САНЦІІ ВВВЕДУ ТАКІ ЖОРСТОКІ - взьму і віддам РФ все що вона хочу. ШАХ І МАТ
показати весь коментар
09.08.2025 01:15 Відповісти
Укрїні пофік що хоче ху-ло треба ще чуток витримати і раша посиплеться.
показати весь коментар
09.08.2025 01:24 Відповісти
 
 