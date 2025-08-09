1 663 36
Путін, я вважаю, хоче бачити мир, - Трамп
Президент США Дональд Трамп вважає, що диктатор РФ Володимир Путін хоче миру.
Про це він сказав під час церемонії підписання мирної угоди між Азербайджаном та Вірменією в Білому домі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Європейські лідери хочуть бачити мир. Президент Путін, я вважаю, хоче бачити мир, і Зеленський хоче бачити мир зараз", - сказав лідер США.
Він також додав, що Зеленський має отримати все необхідне, бо йому доведеться підготуватися до підписання певного документу.
"І я думаю, що він наполегливо працює, щоби це зробити",- сказав президент США.
Раніше Трамп заявив, що його зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним відбудеться найближчим часом.
Підкорений, у своїх ніг!
Невже ядерну зброю повернуть?
Та хрен там, отримаємо черговий ультиматум від *****, який "бажає миру".
А Гитлер ,наверное - ЕВРЕЕВ ОБОЖАЛ?
Оху.....ая логика у Трампа
Блт, Світ реально перетворюється в Оруелівський.
Но самое плохое для Украины то, что все подписанные бумажки будут значить ровно столько, сколько и будапештский меморандум, тоесть 0.
Уйдет Трамп через 4 года, и ничего Путину не помешает возобновить СВО под предлогом якобы агресовного поведения Украины по отношению к ДНР и ЛНР.
Трамп, несе повну галіматню, набір випадкових слів…. Це днище, прутень, воєнний злочинець‼️‼️‼️💯%!!!