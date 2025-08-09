РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8626 посетителей онлайн
Новости Присвоение звания Герой Украины
492 4

Зеленский присвоил звание Героя Украины еще трем военнослужащим, одному из них - посмертно

герой,украины

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины трем военнослужащим за их мужество и героизм в борьбе за независимость и территориальную целостность страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующие указы.

Указом № 591/2025 звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено старшему лейтенанту Сергею Либенскому посмертно.

Указом № 592/2025 звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено старшему лейтенанту Денису Ткаличу.

Указом № 593/2025 звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено майору Николаю Чернышу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский присвоил звание Героя Украины еще трем военным

Автор: 

Герой Украины (480) Зеленский Владимир (21491)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це справжні герої України, яки стоять чи стояли на смерть за нашу свободу.
Слава їм !!!

Люди, а яке відношення до героїзму наших воїнів має відношення Кузьма? Тим, що створив групу "поющие труси" ?
показать весь комментарий
09.08.2025 11:10 Ответить
Ну, він був проти Порошенка, агітував за ПР і Януковича...
показать весь комментарий
09.08.2025 11:29 Ответить
цікаво, як зе!гніда буде пояснювати підписання капітуляції?
особливо родичам загиблих!
чи, сподівається втекти?
показать весь комментарий
09.08.2025 11:20 Ответить
Глибі честь і повага. Ми помстимося.
Слава Героям України!
показать весь комментарий
09.08.2025 11:26 Ответить
 
 