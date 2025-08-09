Зеленский присвоил звание Героя Украины еще трем военнослужащим, одному из них - посмертно
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины трем военнослужащим за их мужество и героизм в борьбе за независимость и территориальную целостность страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующие указы.
Указом № 591/2025 звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено старшему лейтенанту Сергею Либенскому посмертно.
Указом № 592/2025 звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено старшему лейтенанту Денису Ткаличу.
Указом № 593/2025 звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено майору Николаю Чернышу.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава їм !!!
Люди, а яке відношення до героїзму наших воїнів має відношення Кузьма? Тим, що створив групу "поющие труси" ?
особливо родичам загиблих!
чи, сподівається втекти?
Слава Героям України!