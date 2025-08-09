Зеленский присвоил звание Героя Украины еще трем военнослужащим, одному из них - посмертно

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины трем военнослужащим за их мужество и героизм в борьбе за независимость и территориальную целостность страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующие указы.

Указом № 591/2025 звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено старшему лейтенанту Сергею Либенскому посмертно.

Указом № 592/2025 звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено старшему лейтенанту Денису Ткаличу.

Указом № 593/2025 звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено майору Николаю Чернышу.

