Зеленський присвоїв звання Героя України ще трьом військовослужбовцям, одному з них - посмертно

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України трьом військовослужбовцям за їхню мужність і героїзм у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідні укази.

Указом № 591/2025 звання Героя України із врученням ордена "Золота Зірка" присвоєне старшому лейтенанту Сергію Либенському посмертно.

Указом № 592/2025 звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєне старшому лейтенанту Денису Ткаличу.

Указом № 593/2025 звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєне майору Миколі Чернишу.

Це справжні герої України, яки стоять чи стояли на смерть за нашу свободу.
Слава їм !!!

Люди, а яке відношення до героїзму наших воїнів має відношення Кузьма? Тим, що створив групу "поющие труси" ?
цікаво, як зе!гніда буде пояснювати підписання капітуляції?
особливо родичам загиблих!
чи, сподівається втекти?
