Зеленський присвоїв звання Героя України ще трьом військовослужбовцям, одному з них - посмертно
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України трьом військовослужбовцям за їхню мужність і героїзм у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідні укази.
Указом № 591/2025 звання Героя України із врученням ордена "Золота Зірка" присвоєне старшому лейтенанту Сергію Либенському посмертно.
Указом № 592/2025 звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєне старшому лейтенанту Денису Ткаличу.
Указом № 593/2025 звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєне майору Миколі Чернишу.
Слава їм !!!
Люди, а яке відношення до героїзму наших воїнів має відношення Кузьма? Тим, що створив групу "поющие труси" ?
особливо родичам загиблих!
чи, сподівається втекти?