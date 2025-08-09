Зеленський присвоїв звання Героя України ще трьом військовослужбовцям, одному з них - посмертно

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України трьом військовослужбовцям за їхню мужність і героїзм у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідні укази.

Указом № 591/2025 звання Героя України із врученням ордена "Золота Зірка" присвоєне старшому лейтенанту Сергію Либенському посмертно.

Указом № 592/2025 звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєне старшому лейтенанту Денису Ткаличу.

Указом № 593/2025 звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєне майору Миколі Чернишу.

