Атака РФ на Харьковскую область: в больницах находятся 5 человек, 15-летняя девочка - в коме на аппарате ИВЛ

В больницах находятся пять человек, которые за прошедшие сутки получили ранения в результате вражеской атаки на Харьковскую область.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, двух пострадавших госпитализировали из Чугуевского района.



В частности, в реанимации находится 15-летняя девочка. У нее множественные травмы, ожоги. Девочка - в коме, на аппарате искусственной вентиляции легких.

Еще трех раненых доставили в медучреждения из Купянского района. Среди них одна пациентка - в реанимации, в крайне тяжелом состоянии.

"Врачи оказывают необходимую помощь, делают все возможное для спасения каждой жизни", - подчеркнул Синегубов.

Ранее сообщалось, что ночью 9 августа Харьковская область подверглась массированным ударам ударных беспилотников, в результате чего произошли многочисленные пожары в нескольких районах. Пострадали по меньшей мере 6 гражданских, среди них ребенок.