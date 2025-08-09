Атака РФ на Харківщину: у лікарнях перебувають 5 людей, 15-річна дівчинка - у комі на апараті ШВЛ

У лікарнях перебувають п’ять людей, які минулої доби зазнали поранень внаслідок ворожої атаки на Харківську область.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, двох постраждалих госпіталізували з Чугуївського району.



Зокрема, в реанімації перебуває 15-річна дівчинка. У неї множинні травми, опіки. Дівчина – в комі, на апараті штучної вентиляції легенів.

Ще трьох поранених доставили до медзакладів із Куп’янського району. Серед них одна пацієнтка – в реанімації, у вкрай важкому стані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Чугуїв безпілотниками: двоє мирних жителів дістали поранення

"Лікарі надають необхідну допомогу, роблять усе можливе для порятунку кожного життя", - наголосив Синєгубов.

Раніше повідомлялося, що вночі 9 серпня Харківська область зазнала масованих ударів ударних безпілотників, внаслідок чого сталися численні пожежі у кількох районах. Постраждало щонайменше 6 цивільних, серед них дитина.