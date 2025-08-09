Враг на юге увеличил количество штурмов и ударов дронами-камикадзе, - Силы обороны

На южном направлении за минувшие сутки враг активизировал штурмовые действия и усилил использование ударных дронов-камикадзе. Также продолжает активно применять авиацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.

Боевые действия

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили вражеский штурм вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили четыре атаки захватчика в районе Каменского и в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили восемь атак врага. Противник успеха не имел.

В течение суток противник совершил более 210 обстрелов по позициям наших защитников и мирных жителей прилегающих к линии фронта территорий, использовав почти 900 боеприпасов. Под огнем были населенные пункты Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Российские войска не прекращают атаки с применением БПЛА. В течение суток зафиксировано более 650 атак дронов-камикадзе и осуществлено 115 сбросов боеприпасов.

Обстрелы гражданских

Вражеские силы нанесли 4 авиаудара по населенным пунктам Запорожья и Херсонщины. Было применено 8 корректируемых авиабомб и 70 неуправляемых авиационных ракет.

Агрессор продолжает терроризировать прифронтовые населенные пункты артиллерийскими ударами, сбросами с БпЛА и атаками FPV-дронов.

В Херсоне 1 человек погиб, еще 3 ранены, из них - 1 ребенок.

Враг сбросил взрывчатку на 13-летнего мальчика, который шел по улице. Он получил взрывную травму, осколочные ранения ноги и руки.

1 человек погиб, еще 1 получил ранения в результате российских ударов по Никопольщине Днепропетровской области. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, линия электропередач.



Вследствие вражеской агрессии в Запорожской области подверглись разрушениям дома, квартиры и имущество предприятий. А на Николаевщине из-за обстрелов начались пожары на территории базы отдыха и в частном хозяйстве. К счастью, обошлось без жертв.

Потери врага на юге

Украинские подразделения продолжают наносить существенные потери врагу. За минувшие сутки уничтожено:

35 оккупантов;

11 артиллерийских систем;

23 единицы автомобильной техники;

1 средство РЭБ;

1 БпЛА "Supercam";

7 мотоциклов;

1 лодка;

1 генератор;

1 антенна связи и 2 антенны Starlink.

Также уничтожено/повреждено:

26 укрытий;

1 наблюдательный пункт;

1 полевой склад боеприпасов;

1 место хранения имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны юга о возможной высадке россиян в Корабельном районе Херсона: Сейчас это очень сомнительный сценарий