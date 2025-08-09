Ворог на півдні збільшив кількість штурмів та ударів дронами-камікадзе, - Сили оборони

На південному напрямку за минулу добу ворог активізував штурмові дії та посилив використання ударних дронів-камікадзе. Також продовжує активно застосовувати авіацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

Бойові дії

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили ворожий штурм поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки загарбника в районі Кам’янського та у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку минулої доби Сили оборони успішно відбили вісім атак ворога. Противник успіху не мав.

Протягом доби противник здійснив більш ніж 210 обстрілів по позиціях наших захисників та мирних мешканцях прилеглих до лінії фронту територій, використавши замалим 900 боєприпасів. Під вогнем були населені пункти Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Російські війська не припиняють атаки із застосуванням БпЛА. Впродовж доби зафіксовано понад 650 атак дронів-камікадзе та здійснено 115 скидів боєприпасів.

Обстріли цивільних

Ворожі сили завдали 4 авіаудари по населених пунктах Запоріжжя та Херсонщини. Було застосовано 8 коригованих авіабомб та 70 некерованих авіаційних ракет.

Агресор продовжує тероризувати прифронтові населені пункти артилерійськими ударами, скидами з БпЛА та атаками FPV-дронів.

У Херсоні 1 людина загинула, ще 3 поранено, з них – 1 дитина.

Ворог скинув вибухівку на 13-річного хлопчика, який йшов вулицею. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення ноги та руки.

1 людина загинула, ще 1 дістала поранення внаслідок російських ударів по Нікопольщині Дніпропетровської області. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, лінію електропередач.



Внаслідок ворожої агресії у Запорізькій області зазнали руйнувань будинки, квартири та майно підприємств. А на Миколаївщині обстріли спричинили пожежі на території бази відпочинку та у приватному господарстві. На щастя, минулося без жертв.

Втрати ворога на півдні

Українські підрозділи продовжують завдавати суттєвих втрат ворогу. За минулу добу знищено:

35 окупантів;

11 артилерійських систем;

23 одиниці автомобільної техніки;

1 засіб РЕБ;

1 БпЛА "Supercam";

7 мотоциклів;

1 човен;

1 генератор;

1 антена зв'язку та 2 антени Starlink.

Також знищено/пошкоджено:

26 укриттів;

1 спостережний пункт;

1 польовий склад боєприпасів;

1 місце зберігання майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони півдня про можливу висадку росіян у Корабельному районі Херсона: Нині це дуже сумнівний сценарій