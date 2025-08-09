С начала суток зафиксировано 79 боестолкновений, 26 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток на фронте уже зафиксировано 79 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 9 августа, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы Украины

От циничных обстрелов с территории российской федерации пострадали приграничные населенные пункты, в частности: Архиповка Черниговской области; Середина-Буда, Горки, Чуйковка, Васильевка, Белокопытово, Александровка, Новодмитровка Сумской области; Лемищина Харьковской области.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях от начала суток произошло шесть боестолкновений. Противник нанес четыре авиационных удара, сбросил пять управляемых авиационных бомб и совершил 171 артиллерийский обстрел, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники остановили три атаки агрессора в районе населенного пункта Волчанск и в сторону населенных пунктов Колодязное и Петро-Ивановка.

На Купянском направлении с начала суток произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Петропавловки и в направлении Ковалевки.

Ситуация на Востоке

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи населенного пункта Карповка и в направлении населенных пунктов Григорьевка, Серебрянка, Шандриголовое. Сейчас продолжается два боестолкновения.

На Северском направлении с начала суток враг провел два наступательных действия в районе населенного пункта Переездное.

На Краматорском направлении сегодня боестолкновений не происходило.

На Торецком направлении противник шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка, Торецк, Русин Яр и в сторону Плещеевки, Белой Горы.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Зверево, Удачное, Дачное и в сторону населенных пунктов Новоукраинка, Покровск, Сухецкое, Затишок. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 24 атаки, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении враг 14 раз атаковал вблизи населенных пунктов Свободное Поле, Малиевка, Темировка и в сторону населенных пунктов Ольговское, Искра, Александроград, Зеленый Гай, Филиал, Камышеваха, Толстой. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку вблизи Малиновки, авиационному удару подвергся населенный пункт Константиновка.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, совершил три штурма в районах Новоданиловки и Новоандреевки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Приднепровском направлении враг совершил четыре попытки продвинуться вперед - успеха не имел. Населенный пункт Львов подвергся авиационным ударам управляемыми бомбами.

В Генштабе добавили, что на других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.