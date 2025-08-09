Зеленский о встрече советников в Великобритании: Наши аргументы слышат, опасности учитывают

Президент Владимир Зеленский рассказал детали встречи в Великобритании представителей США, Украины и европейских государств на уровне советников по нацбезопасности.

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже был только что доклад нашей команды из Британии - Андрея Ермака. Были переговоры представителей по безопасности Соединенных Штатов Америки и Европы: Украина, Соединенные Штаты - вице-президент Вэнс, - Великобритания, Франция, Германия, Италия, Финляндия, Польша. Встреча была конструктивной. Наши сигналы все передали. Наши аргументы слышат. Опасности учитывают", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что "путь к миру для Украины должен определяться вместе и только вместе с Украиной - это принципиально".

"И важно, чтобы общие подходы, общее видение сработали на настоящий мир. Консолидированная позиция. Прекращение огня. Прекращение оккупации. Прекращение войны. Спасибо всем, кто с нами, кто с Украиной", - добавил президент.

Напомним, что 9 августа 2025 года, в Великобритании состоялась встреча председателя ОП Андрея Ермака, председателя СНБО Рустема Умерова, министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми и вице-президента США Джей Ди Венса.

Читайте также: Встреча советников Украины и партнеров состоится сегодня в Британии, ее возглавят Лемми и Вэнс, - Sky News