РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5792 посетителя онлайн
Новости
858 16

Зеленский о встрече советников в Великобритании: Наши аргументы слышат, опасности учитывают

зеленський

Президент Владимир Зеленский рассказал детали встречи в Великобритании представителей США, Украины и европейских государств на уровне советников по нацбезопасности.

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже был только что доклад нашей команды из Британии - Андрея Ермака. Были переговоры представителей по безопасности Соединенных Штатов Америки и Европы: Украина, Соединенные Штаты - вице-президент Вэнс, - Великобритания, Франция, Германия, Италия, Финляндия, Польша. Встреча была конструктивной. Наши сигналы все передали. Наши аргументы слышат. Опасности учитывают", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что "путь к миру для Украины должен определяться вместе и только вместе с Украиной - это принципиально".

"И важно, чтобы общие подходы, общее видение сработали на настоящий мир. Консолидированная позиция. Прекращение огня. Прекращение оккупации. Прекращение войны. Спасибо всем, кто с нами, кто с Украиной", - добавил президент.

Напомним, что 9 августа 2025 года, в Великобритании состоялась встреча председателя ОП Андрея Ермака, председателя СНБО Рустема Умерова, министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми и вице-президента США Джей Ди Венса.

Читайте также: Встреча советников Украины и партнеров состоится сегодня в Британии, ее возглавят Лемми и Вэнс, - Sky News

Великобритания (5081) Зеленский Владимир (21501) прекращения огня (317)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Вимкніть хтось уже цього уйобка - нема сил його бачити і читати його брехню
показать весь комментарий
09.08.2025 23:27 Ответить
+4
та іди вже в цирк меріном.
ніхто на тебе вже не зважає як і на їрмака і на умєрова.
ці всі відоси і надування щік для внутреннего споживання - тебе на Аляску запросили?
показать весь комментарий
09.08.2025 23:30 Ответить
+3
Майстр розмовного жанру..
показать весь комментарий
09.08.2025 23:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ібд
показать весь комментарий
09.08.2025 23:25 Ответить
Вимкніть хтось уже цього уйобка - нема сил його бачити і читати його брехню
показать весь комментарий
09.08.2025 23:27 Ответить
Майстр розмовного жанру..
показать весь комментарий
09.08.2025 23:30 Ответить
на навіть не майстер - підмайстерьонок.
показать весь комментарий
09.08.2025 23:37 Ответить
Нарешті Венс отримав підвищення.
показать весь комментарий
09.08.2025 23:28 Ответить
та іди вже в цирк меріном.
ніхто на тебе вже не зважає як і на їрмака і на умєрова.
ці всі відоси і надування щік для внутреннего споживання - тебе на Аляску запросили?
показать весь комментарий
09.08.2025 23:30 Ответить
* внутрішнего
показать весь комментарий
09.08.2025 23:35 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2025 23:37 Ответить
сусідський собака бреше і хрипатіше і голосніше.
показать весь комментарий
09.08.2025 23:40 Ответить
и честнее
показать весь комментарий
09.08.2025 23:46 Ответить
100 відсотків.
показать весь комментарий
09.08.2025 23:49 Ответить
Шоб ти вже скоріше здох, хрипатий виродок....
показать весь комментарий
10.08.2025 01:00 Ответить
Тобто Кубань Україні повернуть . Кубань- це Україна
показать весь комментарий
10.08.2025 00:03 Ответить
Андрушой єрмаком проведено роботу зі стратегічним союзником США на «відмінно» з катастрофічними наслідками для України.
Зараз переведен на «інший фронт» до наступного (поки ще) стратегічного союзника - Британії.
показать весь комментарий
10.08.2025 00:15 Ответить
кацапи вже зробили за тебе - замінували Чонгар.
іди тепер розмінуй...
показать весь комментарий
10.08.2025 00:16 Ответить
4 рази помрелий за Крим.
"я публічна людина - мене так тяжко було розшукати в московитьських банях чи там в Горлівці в 14-15 4 рази" ?
спесь в клована зашкалює...
показать весь комментарий
10.08.2025 00:23 Ответить
 
 