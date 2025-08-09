УКР
Зустріч радників у Британії
859 16

Зеленський про зустріч радників у Британії: Наші аргументи чують, небезпеки враховують

зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів деталі зустрічі у Великій Британії представників США, України та європейських держав на рівні радників з нацбезпеки.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже була щойно доповідь нашої команди з Британії – Андрія Єрмака. Були перемовини безпекових представників Сполучених Штатів Америки та Європи: Україна, Сполучені Штати – віцепрезидент Венс, – Британія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія, Польща. Зустріч була конструктивною. Наші сигнали всі передали. Наші аргументи чують. Небезпеки враховують", - сказав глава держави.

Він наголосив, що "шлях до миру для України має визначатися разом і тільки разом з Україною - це принципово".

"І важливо, щоб спільні підходи, спільне бачення спрацювали на справжній мир. Консолідована позиція. Припинення вогню. Припинення окупації. Припинення війни. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною", - додав президент.

Нагадаємо, що 9 серпня 2025 року, у Великій Британії відбулася зустріч голови ОП Андрія Єрмака, голови РНБО Рустема Умєрова, міністра закордонних справ Британії Девіда Леммі та віце-президента США Джей Ді Венса.

Читайте також: Зустріч радників України та партнерів відбудеться сьогодні у Британії, її очолять Леммі та Венс, - Sky News

Автор: 

Велика Британія (5729) Зеленський Володимир (25033) припинення вогню (321)


Ібд
показати весь коментар
09.08.2025 23:25 Відповісти
Вимкніть хтось уже цього уйобка - нема сил його бачити і читати його брехню
показати весь коментар
09.08.2025 23:27 Відповісти
Майстр розмовного жанру..
показати весь коментар
09.08.2025 23:30 Відповісти
на навіть не майстер - підмайстерьонок.
показати весь коментар
09.08.2025 23:37 Відповісти
Нарешті Венс отримав підвищення.
показати весь коментар
09.08.2025 23:28 Відповісти
та іди вже в цирк меріном.
ніхто на тебе вже не зважає як і на їрмака і на умєрова.
ці всі відоси і надування щік для внутреннего споживання - тебе на Аляску запросили?
показати весь коментар
09.08.2025 23:30 Відповісти
* внутрішнего
показати весь коментар
09.08.2025 23:35 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2025 23:37 Відповісти
сусідський собака бреше і хрипатіше і голосніше.
показати весь коментар
09.08.2025 23:40 Відповісти
и честнее
показати весь коментар
09.08.2025 23:46 Відповісти
100 відсотків.
показати весь коментар
09.08.2025 23:49 Відповісти
Шоб ти вже скоріше здох, хрипатий виродок....
показати весь коментар
10.08.2025 01:00 Відповісти
Тобто Кубань Україні повернуть . Кубань- це Україна
показати весь коментар
10.08.2025 00:03 Відповісти
Андрушой єрмаком проведено роботу зі стратегічним союзником США на «відмінно» з катастрофічними наслідками для України.
Зараз переведен на «інший фронт» до наступного (поки ще) стратегічного союзника - Британії.
показати весь коментар
10.08.2025 00:15 Відповісти
кацапи вже зробили за тебе - замінували Чонгар.
іди тепер розмінуй...
показати весь коментар
10.08.2025 00:16 Відповісти
4 рази помрелий за Крим.
"я публічна людина - мене так тяжко було розшукати в московитьських банях чи там в Горлівці в 14-15 4 рази" ?
спесь в клована зашкалює...
показати весь коментар
10.08.2025 00:23 Відповісти
 
 