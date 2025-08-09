Зеленський про зустріч радників у Британії: Наші аргументи чують, небезпеки враховують

Президент Володимир Зеленський розповів деталі зустрічі у Великій Британії представників США, України та європейських держав на рівні радників з нацбезпеки.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже була щойно доповідь нашої команди з Британії – Андрія Єрмака. Були перемовини безпекових представників Сполучених Штатів Америки та Європи: Україна, Сполучені Штати – віцепрезидент Венс, – Британія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія, Польща. Зустріч була конструктивною. Наші сигнали всі передали. Наші аргументи чують. Небезпеки враховують", - сказав глава держави.

Він наголосив, що "шлях до миру для України має визначатися разом і тільки разом з Україною - це принципово".

"І важливо, щоб спільні підходи, спільне бачення спрацювали на справжній мир. Консолідована позиція. Припинення вогню. Припинення окупації. Припинення війни. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною", - додав президент.

Нагадаємо, що 9 серпня 2025 року, у Великій Британії відбулася зустріч голови ОП Андрія Єрмака, голови РНБО Рустема Умєрова, міністра закордонних справ Британії Девіда Леммі та віце-президента США Джей Ді Венса.

