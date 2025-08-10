РУС
Новости Атака дрона на Херсонщину
Враг атаковал дроном Станислав: погиб мужчина

В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку с дрона на мужчину

Российские военные убили жителя села Станислав на Херсонщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, враг атаковал с БПЛА мужчину 1988 года рождения. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Больше информации относительно российского обстрела на эту минуту не известно.

В течение дня в результате российских обстрелов на Херсонщине пострадали пять человек

войска РФ атаковали дронами Дудчаны на Херсонщине, там повреждена многоэтажка.

Маленьке містечко- село на виході Дніпра до Чорного моря,
крім хатин --ані чого.
10.08.2025 15:05 Ответить
 
 