Враг атаковал дроном Станислав: погиб мужчина
Российские военные убили жителя села Станислав на Херсонщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, враг атаковал с БПЛА мужчину 1988 года рождения. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.
Больше информации относительно российского обстрела на эту минуту не известно.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали дронами Дудчаны на Херсонщине, там повреждена многоэтажка.
