Враг атаковал дроном Станислав: погиб мужчина

Российские военные убили жителя села Станислав на Херсонщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, враг атаковал с БПЛА мужчину 1988 года рождения. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Больше информации относительно российского обстрела на эту минуту не известно.

