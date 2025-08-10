Ворог атакував дроном Станіслав: загинув чоловік

Російські військові вбили жителя села Станіслав на Херсонщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог атакував з БпЛА чоловіка 1988 року народження. Він дістав поранення, несумісні з життям.

Більше інформації щодо російського обстрілу на цю хвилину не відомо.

