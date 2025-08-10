УКР
Атака дрона на Херсонщині
Ворог атакував дроном Станіслав: загинув чоловік

На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на чоловіка

Російські військові вбили жителя села Станіслав на Херсонщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог атакував з БпЛА чоловіка 1988 року народження. Він дістав поранення, несумісні з життям.

Більше інформації щодо російського обстрілу на цю хвилину не відомо.

Впродовж дня внаслідок російських обстрілів на Херсонщині постраждали п'ятеро людей

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували дронами Дудчани на Херсонщині, там пошкоджено багатоповерхівку.

обстріл (30288) Херсонська область (6098) Херсонський район (520) Станіслав (21)


Маленьке містечко- село на виході Дніпра до Чорного моря,
крім хатин --ані чого.
