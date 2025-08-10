Передавал врагу данные о военных объектах Харьковщины: до 12 лет тюрьмы грозит корректировщику
До 12 лет заключения грозит фигуранту, которого обвиняют в передаче врагу данных о военных объектах Харьковщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Кого задержали правоохранители
Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 44-летнего мужчины по факту распространения информации о расположении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенного в условиях военного положения, из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины).
По данным следствия, в марте-июне 2025 года житель Харьковщины через мессенджер Telegram общался с представителем РФ.
Он получил от "куратора" задание по выявлению оборонных предприятий и военных объектов на территории Харькова и области.
Что передавал оккупантам предатель
В частности, обвиняемый фотографировал и передавал данные о заводе в областном центре, прилегающие к нему железнодорожные пути, а также описывал охрану и ситуацию на территории.
Кроме того, мужчина направил детальные сведения о работе блокпоста в регионе, в частности количество силовиков и расположение их транспортных средств.
Наказание
Правоохранители разоблачили фигуранта, ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Обвиняемого будут судить в Харьковском районном суде Харьковской области. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет.
Вдумайтесь про масштаби інфільтрації цієї сарани , просто планетарна сарана .