Передавал врагу данные о военных объектах Харьковщины: до 12 лет тюрьмы грозит корректировщику

До 12 лет заключения грозит фигуранту, которого обвиняют в передаче врагу данных о военных объектах Харьковщины.

Кого задержали правоохранители

Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 44-летнего мужчины по факту распространения информации о расположении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенного в условиях военного положения, из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины).

По данным следствия, в марте-июне 2025 года житель Харьковщины через мессенджер Telegram общался с представителем РФ.

Он получил от "куратора" задание по выявлению оборонных предприятий и военных объектов на территории Харькова и области.

Что передавал оккупантам предатель

В частности, обвиняемый фотографировал и передавал данные о заводе в областном центре, прилегающие к нему железнодорожные пути, а также описывал охрану и ситуацию на территории.

Кроме того, мужчина направил детальные сведения о работе блокпоста в регионе, в частности количество силовиков и расположение их транспортных средств.

Наказание

Правоохранители разоблачили фигуранта, ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Обвиняемого будут судить в Харьковском районном суде Харьковской области. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет.