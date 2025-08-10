Передавав ворогу дані про військові об’єкти Харківщини: До 12 років ув’язнення загрожує коригувальнику

До 12 років увʼязнення загрожує фігуранту, якого обвинувачують у передачі ворогу даних про військові об’єкти Харківщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Кого затримали правоохоронці

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 44-річного чоловіка за фактом поширення інформації про розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, у березні–червні 2025 року мешканець Харківщини через месенджер "Telegram" спілкувався із представником рф.

Він отримав від "куратора" завдання щодо виявлення оборонних підприємств та військових об’єктів на території Харкова та області.

Також дивіться: Наводив "шахеди" під час масованої атаки на Кропивницький: СБУ затримала агента РФ. ФОТОрепортаж

Що передавав окупантам зрадник

Зокрема, обвинувачений фотографував і передавав дані про завод в обласному центрі, прилеглі до нього залізничні колії, а також описував охорону і ситуацію на території.

Крім того, чоловік направив детальні відомості про роботу блокпоста у регіоні, зокрема кількість силовиків і розташування їхніх транспортних засобів.

Також читайте: Коригував удари РФ по Миколаєву та Одесі: агента РФ засудили до 10 років тюрми, - СБУ

Покарання

Правоохоронці викрили фігуранта, йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Обвинуваченого судитимуть у Харківському районному суді Харківської області. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.