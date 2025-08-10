Зеленский провел беседу с президентом Казахстана Токаевым: рассказал о дипломатической работе с Трампом и европейскими партнерами
Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.
Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
В первую очередь Зеленский поблагодарил Токаева за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Благодарен за поддержку украинского народа, нашей независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы это очень ценим. Действительно, международное право, фундаментальные принципы Устава ООН и здравого смысла, а именно - уважение к границам и территориальной целостности государств, достоинства каждого народа должны взять верх", - подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что крайне опасно для каждого народа, если то или иное независимое государство будут считать просто "территорией" и пытаться поделить. Президент отметил, что история не раз демонстрировала: если такая несправедливость допускается против одного государства, на нем это не заканчивается.
"Именно поэтому для всех государств важно достичь честного и длительного мира для Украины на основе уважения к суверенным правам украинского народа", - подчеркнул Зеленский.
Кроме этого, Зеленский проинформировал Токаева о дипломатической работе с Трампом и европейскими партнерами, о наших договоренностях.
"Накануне состоялась встреча советников по безопасности, есть скоординированная позиция Европы: война должна закончиться как можно быстрее надежным миром. К сожалению, Россия делает все, чтобы затянуть боевые действия, отказывается от прекращения убийств несмотря на озвученные дедлайны и пытается выторговать лучшие позиции на земле для следующих ударов. Такой деструктив со стороны России должен прекратиться. Украина готова работать максимально продуктивно со всеми партнерами ради реального мира. Вопросы по Украине должны решаться с участием Украины. Все партнеры это понимают",- сказано в заявлении.
Лидеры договорились поддерживать связь и работать над сближением отношений между странами и людьми.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЗЄнарік порішав
Краще б у дзвін подзвонив, довбойоб.
русня отримує завдяки земленському 7 млрд. на рік. 20 млн. на день.
Всього планують побудувати 3 АЕС...
Якщо раша добье Україну, о одразу відтягає пів Казахстану.
Усі ці розмови , що вона побоїться сі , бла бла бла
Раша боїться Сі та ненавидіть . А там чи султан помре чи хутин
Зазвичай так висловлюються щодо мертвих. Надіюсь, що скоро для нього зазвучить музика, яку він уже не почує...
Наприклад, ця:
"Єслі вєчєр-вєчер наступаєт вдруг..."
Всі танцюють)
Може тепер народові України розповісте, пане дипломований юристе?
Але зрадник і барига - Порошенко!
А амьоби ще ржуть, бо їм "какя разніца" і "ось-ось посадять баригу"...
Де там Білецький з рожевими свинками? Продав побратимів з "Азовсталі" за квартиру на печерську і лояльність влади? Бігборди зі своїм зображенням проміняв на честь військового? І скільки таких вже є (починаючи з "медіа-сержанта Маркуса")? А ручні "опозиціонери" та "волонтери" накшталт Притули? Дєрьмак готується до виборів і купує всіх, хто продається... Дякувати Богу, що оті 73% здебільшого втекли з України і єдине, на що дєрьмаківська шобла може розраховувати (щоб лишитись при владі) - фальсіфікації при електронному голосуванні через "Дію" (до чого вони посиленно і підводять)....