Зеленский провел беседу с президентом Казахстана Токаевым: рассказал о дипломатической работе с Трампом и европейскими партнерами

Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

В первую очередь Зеленский поблагодарил Токаева за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Благодарен за поддержку украинского народа, нашей независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы это очень ценим. Действительно, международное право, фундаментальные принципы Устава ООН и здравого смысла, а именно - уважение к границам и территориальной целостности государств, достоинства каждого народа должны взять верх", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что крайне опасно для каждого народа, если то или иное независимое государство будут считать просто "территорией" и пытаться поделить. Президент отметил, что история не раз демонстрировала: если такая несправедливость допускается против одного государства, на нем это не заканчивается.

"Именно поэтому для всех государств важно достичь честного и длительного мира для Украины на основе уважения к суверенным правам украинского народа", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Казахстан впервые экспортировал нефть в Венгрию морским путем через Хорватию

Кроме этого, Зеленский проинформировал Токаева о дипломатической работе с Трампом и европейскими партнерами, о наших договоренностях.

"Накануне состоялась встреча советников по безопасности, есть скоординированная позиция Европы: война должна закончиться как можно быстрее надежным миром. К сожалению, Россия делает все, чтобы затянуть боевые действия, отказывается от прекращения убийств несмотря на озвученные дедлайны и пытается выторговать лучшие позиции на земле для следующих ударов. Такой деструктив со стороны России должен прекратиться. Украина готова работать максимально продуктивно со всеми партнерами ради реального мира. Вопросы по Украине должны решаться с участием Украины. Все партнеры это понимают",- сказано в заявлении.

Лидеры договорились поддерживать связь и работать над сближением отношений между странами и людьми.

Читайте также: Россия непобедима в военном плане. Нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств, - Токаев