Новости Разговор Зеленского с Токаевым
1 109 27

Зеленский провел беседу с президентом Казахстана Токаевым: рассказал о дипломатической работе с Трампом и европейскими партнерами

зеленський

Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

В первую очередь Зеленский поблагодарил Токаева за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Благодарен за поддержку украинского народа, нашей независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы это очень ценим. Действительно, международное право, фундаментальные принципы Устава ООН и здравого смысла, а именно - уважение к границам и территориальной целостности государств, достоинства каждого народа должны взять верх", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что крайне опасно для каждого народа, если то или иное независимое государство будут считать просто "территорией" и пытаться поделить. Президент отметил, что история не раз демонстрировала: если такая несправедливость допускается против одного государства, на нем это не заканчивается.

"Именно поэтому для всех государств важно достичь честного и длительного мира для Украины на основе уважения к суверенным правам украинского народа", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Казахстан впервые экспортировал нефть в Венгрию морским путем через Хорватию

Кроме этого, Зеленский проинформировал Токаева о дипломатической работе с Трампом и европейскими партнерами, о наших договоренностях.

"Накануне состоялась встреча советников по безопасности, есть скоординированная позиция Европы: война должна закончиться как можно быстрее надежным миром. К сожалению, Россия делает все, чтобы затянуть боевые действия, отказывается от прекращения убийств несмотря на озвученные дедлайны и пытается выторговать лучшие позиции на земле для следующих ударов. Такой деструктив со стороны России должен прекратиться. Украина готова работать максимально продуктивно со всеми партнерами ради реального мира. Вопросы по Украине должны решаться с участием Украины. Все партнеры это понимают",- сказано в заявлении.

Лидеры договорились поддерживать связь и работать над сближением отношений между странами и людьми.

Читайте также: Россия непобедима в военном плане. Нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств, - Токаев

Автор: 

Зеленский Владимир (21514) Казахстан (784) Токаев Касим-Жомарт (63)


НАФІГА? БЛ.....нема сил на це все
показать весь комментарий
10.08.2025 16:35 Ответить
Що, європейці дурника вже послали, він побіг в азію?
показать весь комментарий
10.08.2025 16:39 Ответить
Не тільки в Азію він бігав там в якусь там Науру .
показать весь комментарий
10.08.2025 16:50 Ответить
Ви там не вий@бтесь, а по трохи їзик спомінайтє толстова, лєрмантова, му-му, мцирі, а да і гімн про нєрушимий ріспублік свободних.
ЗЄнарік порішав
показать весь комментарий
10.08.2025 16:39 Ответить
Сашка-гамняшка. А, нє, то - Рашка. Та обидві, в принципі.
показать весь комментарий
10.08.2025 17:07 Ответить
Казахи ремонтують кацапам МіГи і СУ, також поставляли бронетехніку.
Краще б у дзвін подзвонив, довбойоб.
показать весь комментарий
10.08.2025 16:41 Ответить
земленський нафту угорцям з підарахи пропускає.
русня отримує завдяки земленському 7 млрд. на рік. 20 млн. на день.
показать весь комментарий
10.08.2025 16:44 Ответить
Вони уклали контракт з РосАтомом днями, будівництво АЕС. $14-15 млд. Будівництво завершиться в 2033-35 роках.

Всього планують побудувати 3 АЕС...
показать весь комментарий
10.08.2025 17:01 Ответить
Виграв у червні 2025 р.тендер і очолив Міжнародний консорціум з будівництва першої АЕС великої потужності (2,4 ГВт) в Казахстані «Росатом» 8 серпня приступив до вишукувальних робіт на майданчику на березі озера Балхаш біля селища Улькен.
показать весь комментарий
10.08.2025 17:02 Ответить
Ішак-дебіл потужний,незламний,довгостроковий .Хтось ще вважає,що в цього недорозуміння є мозок???
показать весь комментарий
10.08.2025 16:46 Ответить
Єрмака треба вздернути також як і *********** на банковій. Безуглу в дурку. 4-5 менеджерів за грати, пожиттево. Зграю ******** на глобальний аудит.
показать весь комментарий
10.08.2025 16:51 Ответить
Казахи якось до нас недуже - для чого воно їм?
показать весь комментарий
10.08.2025 16:46 Ответить
це питання до ішака
показать весь комментарий
10.08.2025 16:47 Ответить
Зараз більшисть казахів у Туреччині - Ердоган заохочує , будує тюркський світ
показать весь комментарий
10.08.2025 16:51 Ответить
А запросив Токаева до Києва - на Бучу подивитись ?
Якщо раша добье Україну, о одразу відтягає пів Казахстану.
Усі ці розмови , що вона побоїться сі , бла бла бла
Раша боїться Сі та ненавидіть . А там чи султан помре чи хутин
показать весь комментарий
10.08.2025 16:50 Ответить
До речі , на півночі Казахстану живе багато етничних украінців. Україна має захищати свою націю
показать весь комментарий
10.08.2025 16:54 Ответить
Так і в рашці живе багато етнічних українців ,які в кацапській армії (багато з них- старші офіцери і генерали )воюють проти своєї історичної Батьківщини ,як кажуть українці геноцидять українців , маєто те що маємо.
показать весь комментарий
10.08.2025 17:19 Ответить
Треба ж комусь на вуха впасти, артист без виступів втрачає кваліфікацію
показать весь комментарий
10.08.2025 16:55 Ответить
Про віслюка ТОЩО потрібно говорити щось хороше, або нічого.
Зазвичай так висловлюються щодо мертвих. Надіюсь, що скоро для нього зазвучить музика, яку він уже не почує...
Наприклад, ця:
"Єслі вєчєр-вєчер наступаєт вдруг..."
Всі танцюють)
показать весь комментарий
10.08.2025 17:02 Ответить
Зтрампом усі європейські лідеру разом із Зеленським проводятьПсихіатричну роботу. І це добре).
показать весь комментарий
10.08.2025 17:16 Ответить
Токаєву розповів "про дипломатичну роботу з ртампом".

Може тепер народові України розповісте, пане дипломований юристе?
показать весь комментарий
10.08.2025 17:16 Ответить
А наутро я встал, мне как давай сообщать...
показать весь комментарий
10.08.2025 17:20 Ответить
Зєля перестав бути пітором? Хм
показать весь комментарий
10.08.2025 17:42 Ответить
Авже ж перестав. І вже давно! Тепер він приміряє на себе вбрання "бульбофюрер 2.0", але задивляється на костюмчик "путлєр 2.0"
показать весь комментарий
10.08.2025 18:00 Ответить
Бульбофюреру розповів про вагнерівців, Токаєву (члену ОДКБ) розповів про домовленості з Європою та США...
Але зрадник і барига - Порошенко!
А амьоби ще ржуть, бо їм "какя разніца" і "ось-ось посадять баригу"...
Де там Білецький з рожевими свинками? Продав побратимів з "Азовсталі" за квартиру на печерську і лояльність влади? Бігборди зі своїм зображенням проміняв на честь військового? І скільки таких вже є (починаючи з "медіа-сержанта Маркуса")? А ручні "опозиціонери" та "волонтери" накшталт Притули? Дєрьмак готується до виборів і купує всіх, хто продається... Дякувати Богу, що оті 73% здебільшого втекли з України і єдине, на що дєрьмаківська шобла може розраховувати (щоб лишитись при владі) - фальсіфікації при електронному голосуванні через "Дію" (до чого вони посиленно і підводять)....
показать весь комментарий
10.08.2025 17:57 Ответить
 
 