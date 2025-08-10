УКР
Новини Розмова Зеленського із Токаєвим
894 26

Зеленський провів розмову з президентом Казахстану Токаєвим: розповів про дипломатичну роботу з Трампом і європейськими партнерами

зеленський

Президент Влодимир Зеленський провів розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Найперше Зеленський подякував Токаєву за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

"Вдячний за підтримку українського народу, нашої незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України. Ми це дуже цінуємо. Дійсно, міжнародне право, фундаментальні принципи Статуту ООН та здорового глузду, а саме – повага до кордонів і територіальної цілісності держав, гідності кожного народу мають взяти гору", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що вкрай небезпечно для кожного народу, якщо ту чи іншу незалежну державу вважатимуть просто "територією" й намагатимуться поділити. Президент зауважив, що історія не раз демонструвала: якщо така несправедливість допускається проти однієї держави, на ній це не завершується.

"Саме тому для всіх держав важливо досягти чесного й тривалого миру для України на основі поваги до суверенних прав українського народу", - наголосив Зеленський.

Читайте також: Казахстан уперше експортував нафту в Угорщину морським шляхом через Хорватію

Окрім цього, Зеленський поінформував Токаєва про дипломатичну роботу з Трампом та європейськими партнерами, про наші домовленості.

"Напередодні відбулася зустріч безпекових радників, є скоординована позиція Європи: війна має закінчитись якнайшвидше надійним миром. На жаль, Росія робить все, щоб затягнути бойові дії, відмовляється від припинення вбивств попри озвучені дедлайни та намагається виторгувати кращі позиції на землі для наступних ударів. Такий деструктив з боку Росії має припинитись. Україна готова працювати максимально продуктивно з усіма партнерами заради реального миру. Питання щодо України мають вирішуватись за участі України. Всі партнери це розуміють",- сказано в заяві.

Лідери домовились підтримувати звʼязок та працювати над зближенням відносин між країнами та людьми.

Читайте також: Росія непереможна у військовому плані. Потрібно уважно розглянути всі мирні ініціативи різних держав, - Токаєв

Зеленський Володимир (25048) Казахстан (886) Токаєв Касим-Жомарт (85)


НАФІГА? БЛ.....нема сил на це все
показати весь коментар
10.08.2025 16:35 Відповісти
Що, європейці дурника вже послали, він побіг в азію?
показати весь коментар
10.08.2025 16:39 Відповісти
Не тільки в Азію він бігав там в якусь там Науру .
показати весь коментар
10.08.2025 16:50 Відповісти
Ви там не вий@бтесь, а по трохи їзик спомінайтє толстова, лєрмантова, му-му, мцирі, а да і гімн про нєрушимий ріспублік свободних.
ЗЄнарік порішав
показати весь коментар
10.08.2025 16:39 Відповісти
Сашка-гамняшка. А, нє, то - Рашка. Та обидві, в принципі.
показати весь коментар
10.08.2025 17:07 Відповісти
Казахи ремонтують кацапам МіГи і СУ, також поставляли бронетехніку.
Краще б у дзвін подзвонив, довбойоб.
показати весь коментар
10.08.2025 16:41 Відповісти
земленський нафту угорцям з підарахи пропускає.
русня отримує завдяки земленському 7 млрд. на рік. 20 млн. на день.
показати весь коментар
10.08.2025 16:44 Відповісти
Вони уклали контракт з РосАтомом днями, будівництво АЕС. $14-15 млд. Будівництво завершиться в 2033-35 роках.

Всього планують побудувати 3 АЕС...
показати весь коментар
10.08.2025 17:01 Відповісти
Виграв у червні 2025 р.тендер і очолив Міжнародний консорціум з будівництва першої АЕС великої потужності (2,4 ГВт) в Казахстані «Росатом» 8 серпня приступив до вишукувальних робіт на майданчику на березі озера Балхаш біля селища Улькен.
показати весь коментар
10.08.2025 17:02 Відповісти
Ішак-дебіл потужний,незламний,довгостроковий .Хтось ще вважає,що в цього недорозуміння є мозок???
показати весь коментар
10.08.2025 16:46 Відповісти
Єрмака треба вздернути також як і *********** на банковій. Безуглу в дурку. 4-5 менеджерів за грати, пожиттево. Зграю ******** на глобальний аудит.
показати весь коментар
10.08.2025 16:51 Відповісти
Казахи якось до нас недуже - для чого воно їм?
показати весь коментар
10.08.2025 16:46 Відповісти
це питання до ішака
показати весь коментар
10.08.2025 16:47 Відповісти
Зараз більшисть казахів у Туреччині - Ердоган заохочує , будує тюркський світ
показати весь коментар
10.08.2025 16:51 Відповісти
А запросив Токаева до Києва - на Бучу подивитись ?
Якщо раша добье Україну, о одразу відтягає пів Казахстану.
Усі ці розмови , що вона побоїться сі , бла бла бла
Раша боїться Сі та ненавидіть . А там чи султан помре чи хутин
показати весь коментар
10.08.2025 16:50 Відповісти
До речі , на півночі Казахстану живе багато етничних украінців. Україна має захищати свою націю
показати весь коментар
10.08.2025 16:54 Відповісти
Так і в рашці живе багато етнічних українців ,які в кацапській армії (багато з них- старші офіцери і генерали )воюють проти своєї історичної Батьківщини ,як кажуть українці геноцидять українців , маєто те що маємо.
показати весь коментар
10.08.2025 17:19 Відповісти
Треба ж комусь на вуха впасти, артист без виступів втрачає кваліфікацію
показати весь коментар
10.08.2025 16:55 Відповісти
Про віслюка ТОЩО потрібно говорити щось хороше, або нічого.
Зазвичай так висловлюються щодо мертвих. Надіюсь, що скоро для нього зазвучить музика, яку він уже не почує...
Наприклад, ця:
"Єслі вєчєр-вєчер наступаєт вдруг..."
Всі танцюють)
показати весь коментар
10.08.2025 17:02 Відповісти
Зтрампом усі європейські лідеру разом із Зеленським проводятьПсихіатричну роботу. І це добре).
показати весь коментар
10.08.2025 17:16 Відповісти
Токаєву розповів "про дипломатичну роботу з ртампом".

Може тепер народові України розповісте, пане дипломований юристе?
показати весь коментар
10.08.2025 17:16 Відповісти
А наутро я встал, мне как давай сообщать...
показати весь коментар
10.08.2025 17:20 Відповісти
Зєля перестав бути пітором? Хм
показати весь коментар
10.08.2025 17:42 Відповісти
Авже ж перестав. І вже давно! Тепер він приміряє на себе вбрання "бульбофюрер 2.0", але задивляється на костюмчик "путлєр 2.0"
показати весь коментар
10.08.2025 18:00 Відповісти
Бульбофюреру розповів про вагнерівців, Токаєву (члену ОДКБ) розповів про домовленості з Європою та США...
Але зрадник і барига - Порошенко!
А амьоби ще ржуть, бо їм "какя разніца" і "ось-ось посадять баригу"...
Де там Білецький з рожевими свинками? Продав побратимів з "Азовсталі" за квартиру на печерську і лояльність влади? Бігборди зі своїм зображенням проміняв на честь військового? І скільки таких вже є (починаючи з "медіа-сержанта Маркуса")? А ручні "опозиціонери" та "волонтери" накшталт Притули? Дєрьмак готується до виборів і купує всіх, хто продається... Дякувати Богу, що оті 73% здебільшого втекли з України і єдине, на що дєрьмаківська шобла може розраховувати (щоб лишитись при владі) - фальсіфікації при електронному голосуванні через "Дію" (до чого вони посиленно і підводять)....
показати весь коментар
10.08.2025 17:57 Відповісти
 
 