Зеленський провів розмову з президентом Казахстану Токаєвим: розповів про дипломатичну роботу з Трампом і європейськими партнерами
Президент Влодимир Зеленський провів розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.
Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Найперше Зеленський подякував Токаєву за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
"Вдячний за підтримку українського народу, нашої незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України. Ми це дуже цінуємо. Дійсно, міжнародне право, фундаментальні принципи Статуту ООН та здорового глузду, а саме – повага до кордонів і територіальної цілісності держав, гідності кожного народу мають взяти гору", - наголосив Зеленський.
Він зазначив, що вкрай небезпечно для кожного народу, якщо ту чи іншу незалежну державу вважатимуть просто "територією" й намагатимуться поділити. Президент зауважив, що історія не раз демонструвала: якщо така несправедливість допускається проти однієї держави, на ній це не завершується.
"Саме тому для всіх держав важливо досягти чесного й тривалого миру для України на основі поваги до суверенних прав українського народу", - наголосив Зеленський.
Окрім цього, Зеленський поінформував Токаєва про дипломатичну роботу з Трампом та європейськими партнерами, про наші домовленості.
"Напередодні відбулася зустріч безпекових радників, є скоординована позиція Європи: війна має закінчитись якнайшвидше надійним миром. На жаль, Росія робить все, щоб затягнути бойові дії, відмовляється від припинення вбивств попри озвучені дедлайни та намагається виторгувати кращі позиції на землі для наступних ударів. Такий деструктив з боку Росії має припинитись. Україна готова працювати максимально продуктивно з усіма партнерами заради реального миру. Питання щодо України мають вирішуватись за участі України. Всі партнери це розуміють",- сказано в заяві.
Лідери домовились підтримувати звʼязок та працювати над зближенням відносин між країнами та людьми.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЗЄнарік порішав
Краще б у дзвін подзвонив, довбойоб.
русня отримує завдяки земленському 7 млрд. на рік. 20 млн. на день.
Всього планують побудувати 3 АЕС...
Якщо раша добье Україну, о одразу відтягає пів Казахстану.
Усі ці розмови , що вона побоїться сі , бла бла бла
Раша боїться Сі та ненавидіть . А там чи султан помре чи хутин
Зазвичай так висловлюються щодо мертвих. Надіюсь, що скоро для нього зазвучить музика, яку він уже не почує...
Наприклад, ця:
"Єслі вєчєр-вєчер наступаєт вдруг..."
Всі танцюють)
Може тепер народові України розповісте, пане дипломований юристе?
Але зрадник і барига - Порошенко!
А амьоби ще ржуть, бо їм "какя разніца" і "ось-ось посадять баригу"...
Де там Білецький з рожевими свинками? Продав побратимів з "Азовсталі" за квартиру на печерську і лояльність влади? Бігборди зі своїм зображенням проміняв на честь військового? І скільки таких вже є (починаючи з "медіа-сержанта Маркуса")? А ручні "опозиціонери" та "волонтери" накшталт Притули? Дєрьмак готується до виборів і купує всіх, хто продається... Дякувати Богу, що оті 73% здебільшого втекли з України і єдине, на що дєрьмаківська шобла може розраховувати (щоб лишитись при владі) - фальсіфікації при електронному голосуванні через "Дію" (до чого вони посиленно і підводять)....