Россияне атаковали беспилотником Козачу Лопань: ранена женщина

Российские оккупанты нанесли удары по Казачьелопанскому округу на Харьковщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Дергачевской ГОА Вячеслав Задоренко.

Около 13:10 вследствие удара БПЛА по Казачьей Лопани ранения получила 67-летняя местная жительница. С ранениями спины, плеча и правого бедра женщина была госпитализирована в больницу в Харьков.

Также сегодня около 3:00 ночи россияне ударили по Новой Казачьей, полностью разрушив частный дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

