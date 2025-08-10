Россияне атаковали беспилотником Козачу Лопань: ранена женщина
Российские оккупанты нанесли удары по Казачьелопанскому округу на Харьковщине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Дергачевской ГОА Вячеслав Задоренко.
Около 13:10 вследствие удара БПЛА по Казачьей Лопани ранения получила 67-летняя местная жительница. С ранениями спины, плеча и правого бедра женщина была госпитализирована в больницу в Харьков.
Также сегодня около 3:00 ночи россияне ударили по Новой Казачьей, полностью разрушив частный дом. К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, вечером 9 августа в результате вражеского FPV-дрона по авто в Купянске на Харьковщине пострадали четыре человека.
