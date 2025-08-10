РУС
Новости Атака дронов на Харьковщину
181 0

Россияне атаковали беспилотником Козачу Лопань: ранена женщина

Казачья Лопань

Российские оккупанты нанесли удары по Казачьелопанскому округу на Харьковщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Дергачевской ГОА Вячеслав Задоренко.

Около 13:10 вследствие удара БПЛА по Казачьей Лопани ранения получила 67-летняя местная жительница. С ранениями спины, плеча и правого бедра женщина была госпитализирована в больницу в Харьков.

Также сегодня около 3:00 ночи россияне ударили по Новой Казачьей, полностью разрушив частный дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, вечером 9 августа в результате вражеского FPV-дрона по авто в Купянске на Харьковщине пострадали четыре человека.

