Росіяни атакували безпілотником Козачу Лопань: поранено жінку

Російські окупанти завдали ударів по Козачолопанському округу на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Близько 13:10 в результаті удару БПЛА по Козачій Лопані поранень зазнала 67-річна місцева мешканка. З пораненнями спини, плеча та правого стегна жінку було госпіталізовано до лікарні у Харків.

Також сьогодні близько 3:00 ночі росіяни вдарили по Новій Козачій, повністю зруйнувавши приватний будинок. На щастя, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, увечері 9 серпня унаслідок ворожого FPV-дрона по авто в Куп’янську на Харківщині постраждали чотири людини.