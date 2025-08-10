Росіяни атакували безпілотником Козачу Лопань: поранено жінку
Російські окупанти завдали ударів по Козачолопанському округу на Харківщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Близько 13:10 в результаті удару БПЛА по Козачій Лопані поранень зазнала 67-річна місцева мешканка. З пораненнями спини, плеча та правого стегна жінку було госпіталізовано до лікарні у Харків.
Також сьогодні близько 3:00 ночі росіяни вдарили по Новій Козачій, повністю зруйнувавши приватний будинок. На щастя, минулося без постраждалих.
Нагадаємо, увечері 9 серпня унаслідок ворожого FPV-дрона по авто в Куп’янську на Харківщині постраждали чотири людини.
