Новости Сотрудничество Украины и Азербайджана
1 924 15

Азербайджан рассмотрит снятие эмбарго на поставки оружия Украине, если РФ продолжит бить по украинской газовой инфраструктуре, - СМИ

Алієв

Если РФ продолжит бить по газовой инфраструктуре Украины, по которой проходит азербайджанский газ, то Азербайджан может рассмотреть вопрос о снятии эмбарго на поставки вооружения Украине.

Об этом пишет издание Caliber.Az, со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Издание напомнило, что в воскресенье, 10 августа, состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Украины Ильхамом Алиевым и Владимиром Зеленским. Во время разговора лидеры обсудили и, в частности, удар российской армии по нефтебазе в Одесской области, принадлежащей азербайджанской компании SOCAR.

Руководители стран выразили возмущение действиями российских войск.

"По сведениям Caliber.Az, полученным из достоверных источников, если Россия продолжит свою агрессивную политику в отношении интересов Азербайджана, то официальный Баку начнет рассматривать вопрос о снятии эмбарго на поставки вооружения Украине, находящегося в его арсенале", - сказано в сообщении.

Читайте также: Украина впервые начала импортировать газ из Азербайджана

Издание также отмечает, что войска РФ начали последовательно наносить удары по энергетическим объектам Азербайджана на территории Украины. Эта ситуация заставляет Баку принимать ответные меры.

Напомним, что в ночь на 8 августа российские войска ударили пятью "Шахедами" по нефтебазе азербайджанской нефтяной компании SOCAR в Одесской области. Возник пожар.

Читайте также: Зеленский обсудил с Алиевым энергетическое сотрудничество и проинформировал об ударах РФ по украинским энергетическим объектам

Автор: 

Азербайджан (811) Газ (10249) обстрел (28964) помощь (8050)


+6
Світ був таким завжди, на людей всім насрати від початку існування людства, так само як нам насрати на коров і свиней які ми їмо і які не можуть дати здачі.
10.08.2025 21:08 Ответить
10.08.2025 21:08 Ответить
+5
А по людях нехай б"є - світ сходить з розуму
10.08.2025 21:01 Ответить
10.08.2025 21:01 Ответить
+5
Пару десятков трофейных армянских БМП не будут лишними. Пресловутое "если" мешает.
10.08.2025 21:04 Ответить
10.08.2025 21:04 Ответить
Треба не вагаючись обміняти власну газотранспортну систему на оборонний пакет азербайджанської зброї. Зброя потрібна прямо зараз, а газ завжди можна імпортувати в цистернах, просто він так вийде трошки дорожче.
10.08.2025 21:01 Ответить
10.08.2025 21:01 Ответить
Отож.
Тим більше питання виживання Нації і населення..... Без цього фундаментального всі труби, заводи, балони-цистерни та копалини не ************.,...
Хай то краще копалини затопить або знищить нейтронна бомба, чим вони дістануться васалам комуняк ( кнр) чи американських міндічєй Гешефтманів
10.08.2025 21:48 Ответить
10.08.2025 21:48 Ответить
А по людях нехай б"є - світ сходить з розуму
10.08.2025 21:01 Ответить
10.08.2025 21:01 Ответить
Світ був таким завжди, на людей всім насрати від початку існування людства, так само як нам насрати на коров і свиней які ми їмо і які не можуть дати здачі.
10.08.2025 21:08 Ответить
10.08.2025 21:08 Ответить
200 країн у світі а в нас ні одного союзника - це ж треба так вхитритись вести політику всі ці роки
10.08.2025 21:15 Ответить
10.08.2025 21:15 Ответить
Вейншорія та Полк Калиновців.
Щє колись медійною була РДК... Більше поки не згадав ..
10.08.2025 21:50 Ответить
10.08.2025 21:50 Ответить
худобою треба опікуватись...сруть на їжу тільки москалі
10.08.2025 22:05 Ответить
10.08.2025 22:05 Ответить
Панове,навіщо чекати- дійте на упередження...
10.08.2025 21:01 Ответить
10.08.2025 21:01 Ответить
Пару десятков трофейных армянских БМП не будут лишними. Пресловутое "если" мешает.
10.08.2025 21:04 Ответить
10.08.2025 21:04 Ответить
Тепер Азербайджан так само!!! зацікавлений в програші рашки, як Балти та Захіндюки-ЕС !! Бо їм всі сімонянші і кремле-алкаші вже прямо сказали що будуть їх чипати...
10.08.2025 21:51 Ответить
10.08.2025 21:51 Ответить
а, яка така нев'їбенна зброя у азербайджана , що нема у тюрції, яка нам поставляє без обмежень?
10.08.2025 21:21 Ответить
10.08.2025 21:21 Ответить
По перше Турція не поставляє без обмежень. Тоюто щось поставляє, но не так багато. По друге - нам додатково будь які снаряди, ракети, тощо потрібні. Тим більше що це можеть бути турецкі під видом азербайджана.
10.08.2025 21:57 Ответить
10.08.2025 21:57 Ответить
сам то зрозумів що написав? Турецькі під видом азербайджанських?! Нахуа?! Може скажеш номенклатуру і кількість поставок віл турків? Які є обмеження? Та вони за грощі тобі все хочеш продадуть!
10.08.2025 22:01 Ответить
10.08.2025 22:01 Ответить
тссс... не заважай невігласам надрочувати
10.08.2025 21:58 Ответить
10.08.2025 21:58 Ответить
Дуже гарно...Азербайджан виходить з під рашки...гарний нам союзник....
10.08.2025 21:42 Ответить
10.08.2025 21:42 Ответить
 
 