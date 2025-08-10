Азербайджан рассмотрит снятие эмбарго на поставки оружия Украине, если РФ продолжит бить по украинской газовой инфраструктуре, - СМИ
Если РФ продолжит бить по газовой инфраструктуре Украины, по которой проходит азербайджанский газ, то Азербайджан может рассмотреть вопрос о снятии эмбарго на поставки вооружения Украине.
Об этом пишет издание Caliber.Az, со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Издание напомнило, что в воскресенье, 10 августа, состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Украины Ильхамом Алиевым и Владимиром Зеленским. Во время разговора лидеры обсудили и, в частности, удар российской армии по нефтебазе в Одесской области, принадлежащей азербайджанской компании SOCAR.
Руководители стран выразили возмущение действиями российских войск.
"По сведениям Caliber.Az, полученным из достоверных источников, если Россия продолжит свою агрессивную политику в отношении интересов Азербайджана, то официальный Баку начнет рассматривать вопрос о снятии эмбарго на поставки вооружения Украине, находящегося в его арсенале", - сказано в сообщении.
Издание также отмечает, что войска РФ начали последовательно наносить удары по энергетическим объектам Азербайджана на территории Украины. Эта ситуация заставляет Баку принимать ответные меры.
Напомним, что в ночь на 8 августа российские войска ударили пятью "Шахедами" по нефтебазе азербайджанской нефтяной компании SOCAR в Одесской области. Возник пожар.
Тим більше питання виживання Нації і населення..... Без цього фундаментального всі труби, заводи, балони-цистерни та копалини не ************.,...
Хай то краще копалини затопить або знищить нейтронна бомба, чим вони дістануться васалам комуняк ( кнр) чи американських міндічєй Гешефтманів
Щє колись медійною була РДК... Більше поки не згадав ..