УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8694 відвідувача онлайн
Новини Співпраця України та Азербайджану
791 7

Азербайджан розгляне зняття ембарго на постачання зброї Україні, якщо РФ продовжить бити по українській газовій інфраструктурі, - ЗМІ

Алієв

Якщо РФ продовжить бити по газовій інфраструктурі України, по якій проходить азербайджанський газ, то Азербайджан може розглянути питання про зняття ембарго на постачання озброєння Україні.

Про це пише видання Caliber.Az, з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Видання агадало, що у неділю, 10 серпня, відбулася телефонна розмова між президентами Азербайджану та України Ільхамом Алієвим і Володимиром Зеленським. Під час розмови лідери обговорили й, зокрема, удар російської армії по нафтобазі на Одещині, що належить азербайджанській компанії SOCAR.

Керівники країн висловили обурення діями російських військ.

"За відомостями Caliber.Az, отриманими з достовірних джерел, якщо Росія продовжить свою агресивну політику щодо інтересів Азербайджану, то офіційний Баку почне розглядати питання про зняття ембарго на постачання озброєння Україні, що перебуває в його арсеналі", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Україна вперше почала імпортувати газ з Азербайджану

Видання також зауважує, що війська РФ почали послідовно завдавати ударів по енергетичних об'єктах Азербайджану на території України. Ця ситуація змушує Баку вживати заходів у відповідь.

Нагадаємо, що у ніч на 8 серпня російські війська вдарили п'ятьма "Шахедами" по нафтобазі азербайджанської нафтової компанії SOCAR в Одеській області. Виникла пожежа.

Читайте також: Зеленський обговорив з Алієвим енергетичну співпрацю та поінформував про удари РФ по українських енергетичних об’єктах

Автор: 

Азербайджан (877) газ (10581) обстріл (30288) допомога (8653)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба не вагаючись обміняти власну газотранспортну систему на оборонний пакет азербайджанської зброї. Зброя потрібна прямо зараз, а газ завжди можна імпортувати в цистернах, просто він так вийде трошки дорожче.
показати весь коментар
10.08.2025 21:01 Відповісти
А по людях нехай б"є - світ сходить з розуму
показати весь коментар
10.08.2025 21:01 Відповісти
Світ був таким завжди, на людей всім насрати від початку існування людства, так само як нам насрати на коров і свиней які ми їмо і які не можуть дати здачі.
показати весь коментар
10.08.2025 21:08 Відповісти
200 країн у світі а в нас ні одного союзника - це ж треба так вхитритись вести політику всі ці роки
показати весь коментар
10.08.2025 21:15 Відповісти
Панове,навіщо чекати- дійте на упередження...
показати весь коментар
10.08.2025 21:01 Відповісти
Пару десятков трофейных армянских БМП не будут лишними. Пресловутое "если" мешает.
показати весь коментар
10.08.2025 21:04 Відповісти
а, яка така нев'їбенна зброя у азербайджана , що нема у тюрції, яка нам поставляє без обмежень?
показати весь коментар
10.08.2025 21:21 Відповісти
 
 