Азербайджан розгляне зняття ембарго на постачання зброї Україні, якщо РФ продовжить бити по українській газовій інфраструктурі, - ЗМІ

Якщо РФ продовжить бити по газовій інфраструктурі України, по якій проходить азербайджанський газ, то Азербайджан може розглянути питання про зняття ембарго на постачання озброєння Україні.

Видання агадало, що у неділю, 10 серпня, відбулася телефонна розмова між президентами Азербайджану та України Ільхамом Алієвим і Володимиром Зеленським. Під час розмови лідери обговорили й, зокрема, удар російської армії по нафтобазі на Одещині, що належить азербайджанській компанії SOCAR.

Керівники країн висловили обурення діями російських військ.

"За відомостями Caliber.Az, отриманими з достовірних джерел, якщо Росія продовжить свою агресивну політику щодо інтересів Азербайджану, то офіційний Баку почне розглядати питання про зняття ембарго на постачання озброєння Україні, що перебуває в його арсеналі", - сказано в повідомленні.

Видання також зауважує, що війська РФ почали послідовно завдавати ударів по енергетичних об'єктах Азербайджану на території України. Ця ситуація змушує Баку вживати заходів у відповідь.

Нагадаємо, що у ніч на 8 серпня російські війська вдарили п'ятьма "Шахедами" по нафтобазі азербайджанської нафтової компанії SOCAR в Одеській області. Виникла пожежа.

