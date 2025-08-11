10 329 31
Россияне заявляют об атаке БПЛА на Москву
Вечером 10 августа Москву атаковали беспилотник.
Об этом заявил мэр города Сергей Собянин, передает Цензор.НЕТ.
Глава столицы РФ трижды сообщал, что силы ПВО Минобороны "сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".
Топ комментарии
+32 Артём Назаренко #597587
показать весь комментарий11.08.2025 02:33 Ответить Ссылка
+24 Oleg K #589544
показать весь комментарий11.08.2025 05:24 Ответить Ссылка
+12 Малець Тарас
показать весь комментарий11.08.2025 04:17 Ответить Ссылка
курять, собаки скажені, де щє не попало....
Напевно Зеленський і Міндіч по документам так штук 200 списали.
Ну а гроші.?
А вкрадені державні гроші за мільйони безпілотників у Зеленського і Міндіча на офшорних рахунках за кордоном.
А москаль Сирський жене Українських воїнів на ''м'ясо'' - виконуючи накази Зеленського.
Таким чином Зеленський змагається х москальським окупаційним ****** - хто вб'є більше Українців...
Ця війна має бути останньою для цієї території!
Так "атакувалИ" чи "безпілотниК"? Цікаво, а масквічі це помітили? Чи якби не допис собяніна, то вони про те і не дізнались би?
три кольца ПВО Масквы