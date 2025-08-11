РУС
Россияне заявляют об атаке БПЛА на Москву

Вечером 10 августа Москву атаковали беспилотник.

Об этом заявил мэр города Сергей Собянин, передает Цензор.НЕТ.

Глава столицы РФ трижды сообщал, что силы ПВО Минобороны "сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".

Беспилотники СБУ поразили терминал хранения "шахедов" в Татарстане. ВИДЕО

Сообщение Собянина об атаке БПЛА

+32
Наші безпілотники повинні кожної ночі летіти на ту Мацкву!
11.08.2025 02:33
+24
Кацап це не людина, це вид гівна.
11.08.2025 05:24
+12
Ото круто - аж цілий 1 безпілотник на москву Зеленський відправив.

Напевно Зеленський і Міндіч по документам так штук 200 списали.

Ну а гроші.?
А вкрадені державні гроші за мільйони безпілотників у Зеленського і Міндіча на офшорних рахунках за кордоном.

А москаль Сирський жене Українських воїнів на ''м'ясо'' - виконуючи накази Зеленського.

Таким чином Зеленський змагається х москальським окупаційним ****** - хто вб'є більше Українців...
11.08.2025 04:17
11.08.2025 02:33
а вона шо недоторкана?
11.08.2025 02:44
мабуть як верховна рада чи конча заспа
11.08.2025 04:50
Давайте по Капотні, не тільки ж Саратову чорне задимлєніє.
11.08.2025 02:47
а хлопок, хлопок був?
11.08.2025 02:50
«Хлопок, обломкі, задимлєніє»
11.08.2025 08:52
Орест Лютий? )
11.08.2025 09:31
ні !!! ольга *********, салав'їний памьот і тд.тп ...
11.08.2025 11:56
брешуть, курносі - це точно не ми...
курять, собаки скажені, де щє не попало....
11.08.2025 03:06
Ото круто - аж цілий 1 безпілотник на москву Зеленський відправив.

Напевно Зеленський і Міндіч по документам так штук 200 списали.

Ну а гроші.?
А вкрадені державні гроші за мільйони безпілотників у Зеленського і Міндіча на офшорних рахунках за кордоном.

А москаль Сирський жене Українських воїнів на ''м'ясо'' - виконуючи накази Зеленського.

Таким чином Зеленський змагається х москальським окупаційним ****** - хто вб'є більше Українців...
11.08.2025 04:17
"...Зеленський...хто вбє більше українців..." Та його для того поставило злочинне етнічне угрупування Коломойського і Ко \може не забанить\ , для розстановки в керівництві держави своїх в чорних капелюхах, сприянні корупції для своїх і прикриття цих злочинів силовими органами, \ як приклад офіцери ГУР і СБУ охороняли корупціонера Чернишова, \ і звичайно вбивство патріотичної частини громадян.
11.08.2025 04:49
Точно, Зеленський шось там відправляє.
11.08.2025 07:43
Кацап це не людина, це вид гівна.
11.08.2025 05:24
Кацапи проходять посвяту у чоловіки або через швабру чи пляшку а те що на зонах менти і співкамерники роблять то не рахується діряве на дірявому і дірявим поганя і країна їх підарашка зветься
11.08.2025 07:49
Ти ба гімно ще щось пише
11.08.2025 07:45
Хлопці, та прихлопніть уже нарешті цього кумедного бота. Задовбав уже, шутнік.
11.08.2025 08:08
На мокші має сіпатись око, кожен раз, коли вони спробують подумати про Україну!
Ця війна має бути останньою для цієї території!
11.08.2025 08:59
"Ввечері 10 серпня Москву атакували безпілотник."

Так "атакувалИ" чи "безпілотниК"? Цікаво, а масквічі це помітили? Чи якби не допис собяніна, то вони про те і не дізнались би?
11.08.2025 09:38
Мацква має бути спалена!!!
11.08.2025 11:00
Заблукав...
11.08.2025 11:23


три кольца ПВО Масквы
11.08.2025 12:00
жаль что не по кремлю ******* там где ***** сидит!
11.08.2025 13:00
Чудово, якраз перед т.з. "переговорами" Україна має показати що налаштована битись далі, а не капітулювати. Можливо, до 15 серпня талановитий головком Сирський проведе ще одну успішну наступальну операцію на російській території.
11.08.2025 13:33
Москва повинна бути знищена разом з кацапами як там проживають, Київ жав добро на її будівницство, тепер забирає це добро назад і вона має згоріти у вогні!
11.08.2025 14:19
 
 