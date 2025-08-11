УКР
Росіяни заявляють про атаку БпЛА на Москву

Ввечері 10 серпня Москву атакували безпілотник.

Про це заявив мер міста Сергій Собянін, передає Цензор.НЕТ.

Очільник столиці РФ тричі повідомляв, що сили ППО Міноборони "збили безпілотник, що летів на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб".

Дивіться: Безпілотники СБУ уразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані. ВIДЕО

Повідомлення Собяніна про атаку БпЛА

+26
Наші безпілотники повинні кожної ночі летіти на ту Мацкву!
11.08.2025 02:33 Відповісти
+20
Кацап це не людина, це вид гівна.
11.08.2025 05:24 Відповісти
+10
Ото круто - аж цілий 1 безпілотник на москву Зеленський відправив.

Напевно Зеленський і Міндіч по документам так штук 200 списали.

Ну а гроші.?
А вкрадені державні гроші за мільйони безпілотників у Зеленського і Міндіча на офшорних рахунках за кордоном.

А москаль Сирський жене Українських воїнів на ''м'ясо'' - виконуючи накази Зеленського.

Таким чином Зеленський змагається х москальським окупаційним ****** - хто вб'є більше Українців...
11.08.2025 04:17 Відповісти
а вона шо недоторкана?
11.08.2025 02:44 Відповісти
мабуть як верховна рада чи конча заспа
11.08.2025 04:50 Відповісти
Давайте по Капотні, не тільки ж Саратову чорне задимлєніє.
11.08.2025 02:47 Відповісти
а хлопок, хлопок був?
11.08.2025 02:50 Відповісти
«Хлопок, обломкі, задимлєніє»
11.08.2025 08:52 Відповісти
Орест Лютий? )
11.08.2025 09:31 Відповісти
брешуть, курносі - це точно не ми...
курять, собаки скажені, де щє не попало....
11.08.2025 03:06 Відповісти
"...Зеленський...хто вбє більше українців..." Та його для того поставило злочинне етнічне угрупування Коломойського і Ко \може не забанить\ , для розстановки в керівництві держави своїх в чорних капелюхах, сприянні корупції для своїх і прикриття цих злочинів силовими органами, \ як приклад офіцери ГУР і СБУ охороняли корупціонера Чернишова, \ і звичайно вбивство патріотичної частини громадян.
11.08.2025 04:49 Відповісти
Точно, Зеленський шось там відправляє.
11.08.2025 07:43 Відповісти
Кацапи проходять посвяту у чоловіки або через швабру чи пляшку а те що на зонах менти і співкамерники роблять то не рахується діряве на дірявому і дірявим поганя і країна їх підарашка зветься
11.08.2025 07:49 Відповісти
Ти ба гімно ще щось пише
11.08.2025 07:45 Відповісти
Хлопці, та прихлопніть уже нарешті цього кумедного бота. Задовбав уже, шутнік.
11.08.2025 08:08 Відповісти
На мокші має сіпатись око, кожен раз, коли вони спробують подумати про Україну!
Ця війна має бути останньою для цієї території!
11.08.2025 08:59 Відповісти
"Ввечері 10 серпня Москву атакували безпілотник."

Так "атакувалИ" чи "безпілотниК"? Цікаво, а масквічі це помітили? Чи якби не допис собяніна, то вони про те і не дізнались би?
11.08.2025 09:38 Відповісти
Мацква має бути спалена!!!
11.08.2025 11:00 Відповісти
Заблукав...
11.08.2025 11:23 Відповісти
 
 