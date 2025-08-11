8 506 26
Росіяни заявляють про атаку БпЛА на Москву
Ввечері 10 серпня Москву атакували безпілотник.
Про це заявив мер міста Сергій Собянін, передає Цензор.НЕТ.
Очільник столиці РФ тричі повідомляв, що сили ППО Міноборони "збили безпілотник, що летів на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб".
