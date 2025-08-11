РУС
Войска РФ оккупировали Затышок и продвинулись возле Белицкого, Новомаркового, Дилиевки и в Александро-Калиновом, - DeepState

Войска РФ оккупировали село Затышок в Покровском районе и имеют продвижение около ряда населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Затышок (село Шаховской сельской  громады Покровского района Донецкой области), а также продвинулся вблизи Белицкого (город Добропольской городской общины Покровского района Донецкой области), Новомаркового (село Константиновской городской громады Краматорского района Донецкой области), Дилиевки (село Константиновской городской общины Краматорского района Донецкой области) и в Александро-Калиново (село Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ продвинулись в Серебрянском лесничестве и возле Никаноровки, - DeepState. КАРТЫ

Затышок

Белицкое

Новомарково

Дилиевка

Александро-Калиново

Погано - Трамп скаже - віддавайте Донбас - путлєр і так захопить його за рік - два - при цьому ше стільки солдат ваших загине
показать весь комментарий
11.08.2025 08:52 Ответить
Краще б він нам зброю давав/продавав в потрібній кількості і регулярно. Але ж "друг Володимир" (не той, що зе) може образитись. (((
показать весь комментарий
11.08.2025 09:24 Ответить
Якщо США дадуть достатньо зброї, то Україна зупинить рашку. Війна заморозиться. І рашка нападе на іншого союзника США. Тому США не вигідно давати зброю Україні. А скільки через це загине українців - це не їх проблема.
показать весь комментарий
11.08.2025 09:48 Ответить
Оптимист, с просроченным все будет гораздо быстрее.
показать весь комментарий
11.08.2025 09:43 Ответить
Поки маємо Зеленського так і буде продовжуватись.
показать весь комментарий
11.08.2025 09:57 Ответить
 
 