Войска РФ оккупировали Затышок и продвинулись возле Белицкого, Новомаркового, Дилиевки и в Александро-Калиновом, - DeepState
Войска РФ оккупировали село Затышок в Покровском районе и имеют продвижение около ряда населенных пунктов в Донецкой области.
Об этом сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг оккупировал Затышок (село Шаховской сельской громады Покровского района Донецкой области), а также продвинулся вблизи Белицкого (город Добропольской городской общины Покровского района Донецкой области), Новомаркового (село Константиновской городской громады Краматорского района Донецкой области), Дилиевки (село Константиновской городской общины Краматорского района Донецкой области) и в Александро-Калиново (село Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль