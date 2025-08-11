Войска РФ оккупировали Затышок и продвинулись возле Белицкого, Новомаркового, Дилиевки и в Александро-Калиновом, - DeepState

Войска РФ оккупировали село Затышок в Покровском районе и имеют продвижение около ряда населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Затышок (село Шаховской сельской громады Покровского района Донецкой области), а также продвинулся вблизи Белицкого (город Добропольской городской общины Покровского района Донецкой области), Новомаркового (село Константиновской городской громады Краматорского района Донецкой области), Дилиевки (село Константиновской городской общины Краматорского района Донецкой области) и в Александро-Калиново (село Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

