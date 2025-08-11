УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9445 відвідувачів онлайн
Новини Оновлені карти DeepState Оновлення мапи DeepState
1 426 4

Війська РФ окупували Затишок та просунулися біля Білицького, Новомаркового, Диліївки і в Олександро-Калиновому, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ окупували село Затишок у Покровському районі та мають просування біли низки населених пунктів на Донеччині.

Про це повідомили аналітикки моніторингового проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог окупував Затишок (село Шахівської сільської громаді Покровського району Донецької області), а також просунувся поблизу Білицького (місто Добропільської міської громади Покровського району Донецької області), Новомаркового (село Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області), Диліївки (село Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області) та в Олександро-Калиновому (село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ просунулися у Серебрянському лісництві та біля Никанорівки, - DeepState. КАРТИ

Затишок карта
Затишок 

Білицьке карта
Білицьке

Новомаркове карта
Новомаркове 

Диліївка карта
Диліївка 

Олександро-Калинове карта
Олександро-Калинове

Автор: 

Донецька область (9264) Краматорський район (570) Покровський район (864) Диліївка (3) Новомаркове (1) Затишок (3) Олександро-Калинове (12) Білицьке (29) DeepState (228)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Погано - Трамп скаже - віддавайте Донбас - путлєр і так захопить його за рік - два - при цьому ше стільки солдат ваших загине
показати весь коментар
11.08.2025 08:52 Відповісти
Краще б він нам зброю давав/продавав в потрібній кількості і регулярно. Але ж "друг Володимир" (не той, що зе) може образитись. (((
показати весь коментар
11.08.2025 09:24 Відповісти
Якщо США дадуть достатньо зброї, то Україна зупинить рашку. Війна заморозиться. І рашка нападе на іншого союзника США. Тому США не вигідно давати зброю Україні. А скільки через це загине українців - це не їх проблема.
показати весь коментар
11.08.2025 09:48 Відповісти
Оптимист, с просроченным все будет гораздо быстрее.
показати весь коментар
11.08.2025 09:43 Відповісти
 
 