Війська РФ окупували Затишок та просунулися біля Білицького, Новомаркового, Диліївки і в Олександро-Калиновому, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ окупували село Затишок у Покровському районі та мають просування біли низки населених пунктів на Донеччині.

Про це повідомили аналітикки моніторингового проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог окупував Затишок (село Шахівської сільської громаді Покровського району Донецької області), а також просунувся поблизу Білицького (місто Добропільської міської громади Покровського району Донецької області), Новомаркового (село Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області), Диліївки (село Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області) та в Олександро-Калиновому (село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ просунулися у Серебрянському лісництві та біля Никанорівки, - DeepState. КАРТИ



Затишок



Білицьке



Новомаркове



Диліївка



Олександро-Калинове