Азербайджан выделил $2 млн на гумпомощь Украине: средства пойдут на поддержку энергосистемы
Республика Азербайджан предоставит Украине $2 млн на гуманитарную помощь. Средства пойдут на электрическое оборудование.
Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте президента Азербайджана Ильхама Алиева, информирует Цензор.НЕТ.
"Для закупки и отправки изготовленного в Азербайджанской Республике электрического оборудования с целью оказания гуманитарной помощи Украине из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Министерству энергетики Азербайджанской Республики средства в манатном эквиваленте 2,0 (два) миллиона долларов США", - говорится в документе.
Там напомнили, что Азербайджан несколько раз оказывал гуманитарную помощь Украине.
"Отношения между Азербайджанской Республикой и Украиной развиваются на почве дружбы и партнерства, на основе соответствующих двусторонних документов, в том числе "Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Азербайджанской Республикой и Украиной" от 16 марта 2000 года, "Декларации о дружбе и стратегическом партнерстве" 2008 года и "Совместной декларации Президента Азербайджанской Республики и Президента Украины" от 14 января 2022 года", - отмечается в распоряжении.
Ранее СМИ сообщали, что если РФ продолжит бить по газовой инфраструктуре Украины, по которой проходит азербайджанский газ, Азербайджан может рассмотреть вопрос о снятии эмбарго на поставки вооружения Украине.
