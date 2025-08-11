РУС
Азербайджан выделил $2 млн на гумпомощь Украине: средства пойдут на поддержку энергосистемы

Азербайджан оказал Украине гуманитарную помощь

Республика Азербайджан предоставит Украине $2 млн на гуманитарную помощь. Средства пойдут на электрическое оборудование.

Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте президента Азербайджана Ильхама Алиева, информирует Цензор.НЕТ.

"Для закупки и отправки изготовленного в Азербайджанской Республике электрического оборудования с целью оказания гуманитарной помощи Украине из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Министерству энергетики Азербайджанской Республики средства в манатном эквиваленте 2,0 (два) миллиона долларов США", - говорится в документе.

Там напомнили, что Азербайджан несколько раз оказывал гуманитарную помощь Украине.

"Отношения между Азербайджанской Республикой и Украиной развиваются на почве дружбы и партнерства, на основе соответствующих двусторонних документов, в том числе "Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Азербайджанской Республикой и Украиной" от 16 марта 2000 года, "Декларации о дружбе и стратегическом партнерстве" 2008 года и "Совместной декларации Президента Азербайджанской Республики и Президента Украины" от 14 января 2022 года", - отмечается в распоряжении.

Читайте: Сотрудничество с Украиной продолжится: Алиев ответил на удары России по украинским проектам Азербайджана

Ранее СМИ сообщали, что если РФ продолжит бить по газовой инфраструктуре Украины, по которой проходит азербайджанский газ, Азербайджан может рассмотреть вопрос о снятии эмбарго на поставки вооружения Украине.

Це добре, що у вигляді обладнання. Бо "живі" гроші нашим "дефективним" не можна навіть показувати, руку відкусять...
11.08.2025 12:05 Ответить
Та й обладнання, ставлять на прикол, в потім воно якимось чином стає чиєюсь власністю.
11.08.2025 12:15 Ответить
Згоден, продавати гуманітарку у нас навчилися. Досить згадати запорізьку сучку Злату Некрасову, "подругу" голобородька, голову ОВА Олександра Старуха...
Старуха нагороджують орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня...
Некрасову нагороджено орденом княгині Ольги ІІІ ступеня...
Голобородько, щоб ти здох мерзотник (своєю смертю, звісно, але якнайшвидше).
11.08.2025 12:46 Ответить
 
 