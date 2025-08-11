Азербайджан виділив $2 млн на гумдопомогу Україні: кошти підуть на підтримку енергосистеми

Республіка Азербайджан надасть Україні $2 млн на гуманітарну допомогу. Кошти підуть на електричне обладнання.

Відповідне розпорядження оприлюднено на сайті президента Азербайджану Ільхама Алієва, інформує Цензор.НЕТ.

"Для закупівлі та відправки виготовленого в Азербайджанській Республіці електричного обладнання з метою надання гуманітарної допомоги Україні з передбаченого в державному бюджеті Азербайджанської Республіки на 2025 рік резервного фонду Президента Азербайджанської Республіки виділити Міністерству енергетики Азербайджанської Республіки кошти в манатному еквіваленті 2,0 (два) мільйони доларів США", - йдеться в документі.

Там нагадали, що Азербайджан кілька разів надавав гуманітарну допомогу Україні.

"Відносини між Азербайджанською Республікою та Україною розвиваються на ґрунті дружби та партнерства, на основі відповідних двосторонніх документів, у тому числі "Договору про дружбу, співпрацю та партнерство між Азербайджанською Республікою та Україною" від 16 березня 2000 року, "Декларації про дружбу та стратегічне партнерство" 2008 року та "Спільної декларації Президента Азербайджанської Республіки та Президента України" від 14 січня 2022 року", - зазначається в розпорядженні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що якщо РФ продовжить бити по газовій інфраструктурі України, по якій проходить азербайджанський газ, то Азербайджан може розглянути питання про зняття ембарго на постачання озброєння Україні.

У ніч на 8 серпня російські війська вдарили п'ятьма "Шахедами" по нафтобазі азербайджанської нафтової компанії SOCAR в Одеській області. Виникла пожежа.

