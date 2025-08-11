Враг усиливает удары дронами-камикадзе, артиллерией и авиацией на юге, - Силы обороны

За минувшие сутки российские войска совершили 715 ударов дронами-камикадзе и более 260 артиллерийских обстрелов на южном направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном комментарии Укрінформ заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"За минувшие сутки зафиксировано "рекордное" количество применений дронов-камикадзе - 715 ударов. На Херсонщине - 365 и на Запорожье - 342. Кроме того, зафиксировано наибольшее за последнее время количество артиллерийских обстрелов - 263 с применением 1 250 боеприпасов", - сообщил спикер.

Также за последние трое суток враг значительно активизировал использование FPV-дронов - количество применений выросло на 30%, а неуправляемых авиационных ракет - на 24%.

"Например, вчера было 670 FPV-дронов, за эти сутки - уже 715, а до того мы насчитывали примерно 370-400", - добавил Волошин.

Увеличилось и количество вражеских обстрелов населенных пунктов.

"Семь обстрелов по Никополю с применением артиллерии, FPV-дронов, дронов на сброс. Только по Херсону - 10 обстрелов, пять - артиллерия, а такой населенный пункт как Вышетарасовка на Запорожье - вообще 19 обстрелов. Враг увеличил активность на южном направлении, в частности вчера по Запорожью он нанес удар корректируемыми авиационными бомбами - попал по автовокзалу и по клинике медуниверситета, два десятка человек пострадали в результате этого удара. Есть жертвы среди мирного населения и в Херсоне, и в Никополе, и в Вышетарасовке", - рассказал Волошин.

Представитель Сил обороны сообщил, что сегодня утром российские оккупанты активизировали боевые действия на южном направлении, нанеся авиационные удары неуправляемыми ракетами. Враг применил пять корректируемых авиабомб по Степногорску и около 20 неуправляемых ракет по населенным пунктам Приднепровский и Антоновка на правом берегу Днепра.

