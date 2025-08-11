Ворог посилює удари дронами-камікадзе, артилерії та авіації на півдні, - Сили оборони

За минулу добу російські війська здійснили 715 ударів дронами-камікадзе та понад 260 артилерійських обстрілів на південному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"За минулу добу зафіксовано "рекордну" кількість застосувань дронів-камікадзе - 715 ударів. На Херсонщині - 365 і на Запоріжжі - 342. Крім того, зафіксовано найбільшу за останній час кількість артилерійських обстрілів - 263 із застосуванням 1 250 боєприпасів", - повідомив речник.

Також за останні три доби ворог значно активізував використання FPV-дронів - кількість застосувань зросла на 30%, а некерованих авіаційних ракет — на 24%.

"Наприклад, учора було 670 FPV-дроні, за цю добу - вже 715, а до того ми нараховували приблизно 370-400", - додав Волошин.

Збільшилась і кількість ворожих обстрілів населених пунктів.

"Сім обстрілів по Нікополю із застосуванням артилерії, FPV-дронів, дронів на скид. Лише по Херсону - 10 обстрілів, п'ять - артилерія, а такий населений пункт як Вищетарасівка на Запоріжжі - взагалі 19 обстрілів. Ворог збільшив активність на південному напрямку, зокрема вчора по Запоріжжю він завдав удару коригованими авіаційними бомбами - влучив по автовокзалу і по клініці медуніверситету, два десятки осіб постраждали внаслідок цього удару. Є жертви серед мирного населення і в Херсоні, і в Нікополі, і у Вищетарасівці", - розповів Волошин.

Речник Сил оборони повідомив, що сьогодні зранку російські окупанти активізували бойові дії на південному напрямку, завдавши авіаційних ударів некерованими ракетами. Ворог застосував п’ять коригованих авіабомб по Степногірську та близько 20 некерованих ракет по населених пунктах Придніпровський і Антонівка на правому березі Дніпра.

