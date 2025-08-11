РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9896 посетителей онлайн
Новости Использование замороженных активов РФ
89 0

ЕС направит Украине третий транш в 1,6 млрд евро от замороженных активов РФ

Доходы от замороженных активов РФ ЕС предоставит Украине траншем

Европейский Союз предоставит Украине еще 1,6 млрд евро, полученных из доходов от заблокированных в ЕС российских активов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

"В прошлую пятницу Европейский Союз получил 1,6 миллиарда евро так называемых избыточных доходов, полученных с процентов по остаткам наличных счетов от обездвиженных активов Центрального банка России, хранящихся в центральных депозитариях ценных бумаг", - отмечается в сообщении.

Первый транш такого типа был переведен в июле 2024 года, второй - в апреле 2025 года.

Третий - включает в себя средства, накопленные в течение первой половины 2025 года.

"Эти избыточные доходы поступают от активов, замороженных в соответствии с санкциями ЕС, введенных в ответ на агрессию России против Украины. Хотя сами активы остаются заблокированными, проценты по наличным остаткам могут быть использованы для поддержки Украины", - отметили в Еврокомиссии.

Читайте: Каллас собирает глав МИД на встречу: Соглашение между США и РФ должно включать Украину и ЕС

Автор: 

Еврокомиссия (1508) помощь (8050) транш (280) Евросоюз (17468) замороженные активы (309)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 