ЕС направит Украине третий транш в 1,6 млрд евро от замороженных активов РФ

Европейский Союз предоставит Украине еще 1,6 млрд евро, полученных из доходов от заблокированных в ЕС российских активов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

"В прошлую пятницу Европейский Союз получил 1,6 миллиарда евро так называемых избыточных доходов, полученных с процентов по остаткам наличных счетов от обездвиженных активов Центрального банка России, хранящихся в центральных депозитариях ценных бумаг", - отмечается в сообщении.

Первый транш такого типа был переведен в июле 2024 года, второй - в апреле 2025 года.

Третий - включает в себя средства, накопленные в течение первой половины 2025 года.

"Эти избыточные доходы поступают от активов, замороженных в соответствии с санкциями ЕС, введенных в ответ на агрессию России против Украины. Хотя сами активы остаются заблокированными, проценты по наличным остаткам могут быть использованы для поддержки Украины", - отметили в Еврокомиссии.

