ЄС спрямує Україні третій транш 1,6 млрд євро від заморожених активів РФ

Європейський Союз надасть Україні ще 1,6 млрд євро, отриманих з прибутків від заблокованих в ЄС російських активів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі Єврокомісії.

"Минулої п'ятниці Європейський Союз отримав 1,6 мільярда євро так званих надлишкових прибутків, отриманих з відсотків за залишками готівкових рахунків від знерухомлених активів Центрального банку Росії, що зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів", - зазначається в повідомленні.

Перший транш такого типу було переказано в липні 2024 року, другий - у квітні 2025 року.

Третій - включає в себе кошти, накопичені протягом першої половини 2025 року.

"Ці надлишкові прибутки надходять від активів, заморожених відповідно до санкцій ЄС, запроваджених у відповідь на агресію Росії проти України. Хоча самі активи залишаються заблокованими, відсотки за готівковими залишками можуть бути використані для підтримки України", - зазначили у Єврокомісії.

