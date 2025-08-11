ЄС спрямує Україні третій транш 1,6 млрд євро від заморожених активів РФ
Європейський Союз надасть Україні ще 1,6 млрд євро, отриманих з прибутків від заблокованих в ЄС російських активів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі Єврокомісії.
"Минулої п'ятниці Європейський Союз отримав 1,6 мільярда євро так званих надлишкових прибутків, отриманих з відсотків за залишками готівкових рахунків від знерухомлених активів Центрального банку Росії, що зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів", - зазначається в повідомленні.
Перший транш такого типу було переказано в липні 2024 року, другий - у квітні 2025 року.
Третій - включає в себе кошти, накопичені протягом першої половини 2025 року.
"Ці надлишкові прибутки надходять від активів, заморожених відповідно до санкцій ЄС, запроваджених у відповідь на агресію Росії проти України. Хоча самі активи залишаються заблокованими, відсотки за готівковими залишками можуть бути використані для підтримки України", - зазначили у Єврокомісії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль