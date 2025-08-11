РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9622 посетителя онлайн
Новости переговоры с РФ
529 6

Великобритания считает, что Украина должна быть участницей переговоров о мире, - Sky News

Великобритания вводит новые санкции против РФ

Великобритания настаивает, что Украина должна быть непосредственно вовлечена в переговоры по прекращению боевых действий, а мир не может быть навязан извне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Мы никогда не будем доверять президенту Путину настолько, насколько это возможно, но мы будем поддерживать Украину, президента Трампа и европейские страны, когда вступаем в эти переговоры", - заявил представитель британского правительства.

В Лондоне подчеркивают, что любое мирное соглашение должно быть построено при участии Киева, а не навязано ему.

"Мы не будем вознаграждать агрессию или ставить под угрозу суверенитет. Украина сама решит свое будущее, и мы будем поддерживать ее на каждом шагу", - добавил спикер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия имеет плохую репутацию по соблюдению мирных соглашений, - президент Латвии Ринкевичс

Великобритания (5084) переговоры с Россией (1255)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Представляти Україну буде єлдак чи нарік?Нема представника від України,ось в чому велика біда.По приколу доржались ідіоти.
показать весь комментарий
11.08.2025 16:13 Ответить
Віткофф це Шельма
показать весь комментарий
11.08.2025 16:16 Ответить
Представляти Україну на перемовинах зрадниками янелоха та єлдака, це все рівно, що взагалі не представляти! Для добробуту та миру держави що з ними, що без, нічого гарного не буде!
показать весь комментарий
11.08.2025 16:21 Ответить
З'явилася карта "обміну територіями".
Жовте та оранжеве, це те, що входить до складу РФ за конституцією
Червоне забирає росія, фіолетове віддають Україні
показать весь комментарий
11.08.2025 16:36 Ответить
Та ну-на.зе- дурдом "веселка"
показать весь комментарий
11.08.2025 18:17 Ответить
 
 