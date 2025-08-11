Великобритания считает, что Украина должна быть участницей переговоров о мире, - Sky News

Великобритания настаивает, что Украина должна быть непосредственно вовлечена в переговоры по прекращению боевых действий, а мир не может быть навязан извне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Мы никогда не будем доверять президенту Путину настолько, насколько это возможно, но мы будем поддерживать Украину, президента Трампа и европейские страны, когда вступаем в эти переговоры", - заявил представитель британского правительства.

В Лондоне подчеркивают, что любое мирное соглашение должно быть построено при участии Киева, а не навязано ему.

"Мы не будем вознаграждать агрессию или ставить под угрозу суверенитет. Украина сама решит свое будущее, и мы будем поддерживать ее на каждом шагу", - добавил спикер.

