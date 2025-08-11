Британія вважає, що Україна має бути учасницею переговорів щодо миру, - Sky News

Велика Британія наполягає, що Україна повинна бути безпосередньо залучена до переговорів щодо припинення бойових дій, а мир не може бути нав’язаний ззовні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Ми ніколи не будемо довіряти президенту Путіну настільки, наскільки це можливо, але ми підтримуватимемо Україну, президента Трампа та європейські країни, коли вступаємо в ці переговори", - заявив речник британського уряду.

У Лондоні підкреслюють, що будь-яка мирна угода має бути побудована за участі Києва, а не нав’язана йому.

"Ми не будемо винагороджувати агресію чи ставити під загрозу суверенітет. Україна сама вирішить своє майбутнє, і ми будемо підтримувати її на кожному кроці", - додав речник.

